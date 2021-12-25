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走吧！走吧！ 台中屯區一人自在小旅行

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
大里國光花市。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
大里國光花市。圖／台中市政府觀光旅遊局提供

耶誕、跨年連假將至，台中市觀旅局推薦來趟說走就走的台中屯區小旅行，像是霧峰區的光復新村、霧峰高爾夫球場、國定古蹟霧峰林家宮保第，仕紳風雅；大里區的國光假日花市、纖維工藝博物館，藝文創新；烏日的聚奎居、知高圳步道，清新質樸，尤其適合愛好獨自旅遊的行旅。

觀旅局表示，喜歡復古懷舊場景遊客，霧峰光復新村絕對是旅遊首選，濃厚的眷村味，是台中新人拍攝婚紗取景的好去處，也有不少電影及電視劇「一把青」在此拍攝。

吃飽喝足，安排霧峰生態環保高爾夫之旅，過程中偶而和老鷹、獨角仙、鳳蝶、五色鳥、朱鸝等偶遇，還會有小獼猴不定時來串門子，長尾烏鶖、白鷺鷥也遍布整座球場角落，豐富的自然生態與天然景觀，讓一個人的旅行更為快意。

霧峰必遊國定古蹟霧峰林家宮保第，夜探最有趣，月光下提燈籠逛古宅，大花廳樂曲流盪，值得獨自細品。

喜歡盆栽、花藝的遊客，大里國光假日花市也是大推景點之一，此處店家相當多元，植栽、花材及園藝產品外，也販賣食品、手工藝品。喜歡藝術看展的遊客，大里纖維工藝博物館有許多常設展及戶外裝置藝術可以盡情瀏覽，「光影織間」由藝術家黃英誠與花藝師吳宜真共同創作，巧妙融合了自然植物及人造纖維。

入夜後，在大里纖維工藝博物館、運動公園與國民暨兒童運動中心周邊展出「映動台中光織大里」，即日起至明年2月底連續60多天，3大主題光照藝術裝置與與光影廊道，台中屯區不管白天夜晚都多采多姿。

烏日區質樸清新，除溫泉享譽全台之外，歷史建築聚奎居，融合傳統三合院和巴洛克西式建築風格，氣派非凡，目前館內提供旗袍與下午茶體驗，最受女性朋友青睞。走趟知高圳步道看烏日美景，步道主由石板打造，沿途地勢平緩，景色優美，登頂後絕景盡收眼底。

台中市霧峰區的光復新村。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中市霧峰區的光復新村。圖／台中市政府觀光旅遊局提供

國定古蹟 博物館

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