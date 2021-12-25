草嶺青山坪農園咖啡榮獲世界第1 園主低調但口碑相傳

「成功不靠什麼，就靠堅定理念，一步一腳印。」雲林縣古坑鄉農民王清連從種植、採收、去殼、曝曬到烘培一條龍的咖啡，以87.25的高分獲得美國CQI國際咖啡品質協會肯定，名列世界第一，並晉升國際精品咖啡之列，百花環繞，三代共同經營的青山坪咖啡農場，是賞花、品喫咖啡最佳去處。

這片美麗莊園全是王清連花費逾20年，數公頃山坡一塊一塊耕耘，親手植栽打造宛若仙境一般的農園，梅林櫻樹四季如春，花卉林木滋養了花蟲鳥獸豐富生態，是許多人短暫遠離塵囂，享受心靈片刻寧靜的好所在。

莊園來客多半是熟識朋友，園主總會大方分享各種有機農產，引領賞梅、DIY花卉釀，和客人親切搏感情，尤愛品賞咖啡的立委蘇治芬總愛偷得半日閒，上山和老友不聊是非只喝咖啡。

王清連的咖啡香到國際，榮獲咖啡鑑定最具公信力的美國 CQI 國際咖啡品質協會，評為世界第一，無上榮耀，蘇治芬邀友人上山品賞世界第一咖啡，以行動肯定王清連的努力，開花結果，再次肯定古坑咖啡真的不輸人。

蘇治芬說，921震毀許多人的心，很多草嶺人遠離他鄉謀生，王清連卻堅持守護家鄉產業，一步一腳印研發種做，找出適合當地氣候的咖啡豆，不斷努力改良，如今得獎，鄉親一定要到青山坪喝咖啡分享榮耀。

王清連是個不凡的農夫，對農業有特殊見解，曾受邀參加全國農業會議，除倡議政府要多鼓勵、支持休閒農業，並身體力行，栽種梅、櫻、桃、李、杏樹，復育螢火蟲，打造美麗的生態莊園，每到花開時節，滿山遍野嫣紅奼紫，宛如人間仙境。

王清連並和兒子王瑞顯攜手辛苦種植咖啡、茶葉跟苦茶樹，發展地方產業，如今又種出世界第一的咖啡，印證了當年他的堅持和選擇是對的。