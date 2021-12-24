家樂福家電單筆滿5千抽BMW休旅車 限時指定鍋具6折起

歲末時節，量販業者尾牙、除舊布新等促銷齊發，家樂福新店店於12/24至12/26期間舉辦「虎年家電家事達人秀」，提供年菜料理鍋具、CP值高大小家電、家事打掃清潔用品等選品建議，同時也端出300萬夢幻逸品十大好禮抽獎活動，即日起至2/28前，購買家電單筆滿5,000元可獲得一次抽獎機會，最大獎將送出價值1,850,000元BMW X1 Sdrive 18i休旅車(1名)，刺激公司尾牙、個人居家舊換新買氣。

家樂福新店店「虎年家電家事達人秀」規畫鍋具區、大家電、小家電、3C區、家事清潔車用清潔區、戶外露營區，邀請20多位Promoper、銷售員等推薦達人輪番上陣，幫顧客解決最適用年菜料理鍋具、CP值高省水省電大小家電、家事打掃最好用清潔用品，為此特別快閃優惠指定鍋具、清潔、五金用品下殺6折起。

而為衝尾牙採購買氣，家樂福寵愛會員第一波好康端出300萬夢幻逸品十大好禮抽獎活動，除了最大獎項價值1,850,000元BMW X1 Sdrive 18i休旅車(1名)，還包含SAMSUNG-8K 75型液晶顯示器(1名)、LG AI智控洗乾衣機(1名)、Apple iPhone13(5名)、Play Station 5(6名)、Apple iPad mini Wi-Fi 64GB(8名)、dyson無線手持吸塵器(10名)、Panasonic蒸氣烘烤爐(10名)、Switch主機單機(12名)、Apple Watch SE GPS 44mm(12名)等總計10大夢幻獎項。即日起至2/28前，購買家電單筆滿5,000元可獲得一次抽獎機會(單筆滿10,000元二次抽獎機會以此類推，抽獎日2022/3/18)。

此外，還有第二波活動，包括：買任一台55型(含)以上4K顯示器或電視送1,000元家電現金折價券、買任一台電冰箱滿30,000元以上送2,000元家電現金折價券、買任一台洗衣機滿20,000元以上送1,000元家電現金折價券、買任一台變頻冷氣滿30,000元以上送1,000元家電現金折價券、單筆買小家電商品滿3,000元送200元家電現金折價券等。

而為了讓新年採買家電更方便，家樂福全台量販店提供禮品包裝、免費基本安運服務、3C達人隨時線上問答服務。企業尾牙商務服務則有專人諮詢、尾牙禮品專業規畫、專車送達配送，除了紙本禮券家樂福也提供電子版禮券，可為企業量身訂做形象LOGO等設計，以簡訊傳送方式擴大員工接收距離。