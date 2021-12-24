聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福家電單筆滿5千抽BMW休旅車 限時指定鍋具6折起

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
家樂福新店店「虎年家電家事達人秀」規畫鍋具區、大家電、小家電、3C區、家事清潔車用清潔區、戶外露營區。圖／家樂福提供
家樂福新店店「虎年家電家事達人秀」規畫鍋具區、大家電、小家電、3C區、家事清潔車用清潔區、戶外露營區。圖／家樂福提供

歲末時節，量販業者尾牙、除舊布新等促銷齊發，家樂福新店店於12/24至12/26期間舉辦「虎年家電家事達人秀」，提供年菜料理鍋具、CP值高大小家電、家事打掃清潔用品等選品建議，同時也端出300萬夢幻逸品十大好禮抽獎活動，即日起至2/28前，購買家電單筆滿5,000元可獲得一次抽獎機會，最大獎將送出價值1,850,000元BMW X1 Sdrive 18i休旅車(1名)，刺激公司尾牙、個人居家舊換新買氣。

家樂福新店店「虎年家電家事達人秀」規畫鍋具區、大家電、小家電、3C區、家事清潔車用清潔區、戶外露營區，邀請20多位Promoper、銷售員等推薦達人輪番上陣，幫顧客解決最適用年菜料理鍋具、CP值高省水省電大小家電、家事打掃最好用清潔用品，為此特別快閃優惠指定鍋具、清潔、五金用品下殺6折起。

而為衝尾牙採購買氣，家樂福寵愛會員第一波好康端出300萬夢幻逸品十大好禮抽獎活動，除了最大獎項價值1,850,000元BMW X1 Sdrive 18i休旅車(1名)，還包含SAMSUNG-8K 75型液晶顯示器(1名)、LG AI智控洗乾衣機(1名)、Apple iPhone13(5名)、Play Station 5(6名)、Apple iPad mini Wi-Fi 64GB(8名)、dyson無線手持吸塵器(10名)、Panasonic蒸氣烘烤爐(10名)、Switch主機單機(12名)、Apple Watch SE GPS 44mm(12名)等總計10大夢幻獎項。即日起至2/28前，購買家電單筆滿5,000元可獲得一次抽獎機會(單筆滿10,000元二次抽獎機會以此類推，抽獎日2022/3/18)。

此外，還有第二波活動，包括：買任一台55型(含)以上4K顯示器或電視送1,000元家電現金折價券、買任一台電冰箱滿30,000元以上送2,000元家電現金折價券、買任一台洗衣機滿20,000元以上送1,000元家電現金折價券、買任一台變頻冷氣滿30,000元以上送1,000元家電現金折價券、單筆買小家電商品滿3,000元送200元家電現金折價券等。

而為了讓新年採買家電更方便，家樂福全台量販店提供禮品包裝、免費基本安運服務、3C達人隨時線上問答服務。企業尾牙商務服務則有專人諮詢、尾牙禮品專業規畫、專車送達配送，除了紙本禮券家樂福也提供電子版禮券，可為企業量身訂做形象LOGO等設計，以簡訊傳送方式擴大員工接收距離。

針對年前掃除需求，家樂福推出清潔先鋒團隊，提供冷氣清潔(1-1/1-2/1-3/1-4式2,000元起)、洗衣機清洗(1,900元起)、家庭進水管清潔(分一廚房二衛浴、一廚房一衛浴3,000元起)等線上預購服務，總計有9類型清潔服務選擇，服務電話:0809-001-365(目前花蓮、台東、離島地區、偏遠山區暫不提供服務)。

家樂福新店店於12/24~12/26期間舉辦「虎年家電家事達人秀」，提供年菜料理鍋具、CP值高大小家電、家事打掃清潔用品等選品建議。圖／家樂福提供
家樂福新店店於12/24~12/26期間舉辦「虎年家電家事達人秀」，提供年菜料理鍋具、CP值高大小家電、家事打掃清潔用品等選品建議。圖／家樂福提供
針對年前掃除需求，家樂福除了推出限時指定鍋具6折起，還有清潔先鋒團隊提供9類型清潔預購服務。圖／家樂福提供
針對年前掃除需求，家樂福除了推出限時指定鍋具6折起，還有清潔先鋒團隊提供9類型清潔預購服務。圖／家樂福提供
家樂福寵愛會員第一波好康端出300萬夢幻逸品十大好禮抽獎活動刺激買氣。圖／家樂福提供
家樂福寵愛會員第一波好康端出300萬夢幻逸品十大好禮抽獎活動刺激買氣。圖／家樂福提供
家樂福新店店「虎年家電家事達人秀」推出快閃優惠指定鍋具、清潔、五金用品下殺6折起。圖／家樂福提供
家樂福新店店「虎年家電家事達人秀」推出快閃優惠指定鍋具、清潔、五金用品下殺6折起。圖／家樂福提供

家樂福 尾牙 禮券

延伸閱讀

禁用保麗龍杯111年7月上路 全聯、家樂福不受影響

電動版7 Series、X1蓄勢待發　BMW電動車系達成銷售百萬里程碑！

愛買量販推3款美國牛促銷 滿額享8折 家樂福打卡送鳳梨釋迦

BMW XM將是未來全新車型的領頭羊！

相關新聞

韓商線上遊戲天堂W永久封鎖玩家 經協商仍拒解除

行政院消保處今天表示，韓商NCsoft直營的線上遊戲天堂W，11月公開營運、12月以違反遊戲規則永久封鎖玩家，各縣市政府...

凍未條！國內繼衛生紙醞釀年後漲價寢飾業也喊漲

原物料飆漲，國內傳出衛生紙業者醞釀年後漲價，寢飾業也「凍未條」！台中工業區內在地經營60年的寢飾製造大廠奧斯汀寢飾董事長...

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

萊爾富創寵物專架店數最多的超商 推滴雞精、和牛牛排

越來越多人沉浸在毛小孩的甜蜜陪伴中，寵愛毛小孩更是絲毫不手軟，萊爾富看好毛孩市場商機，早在1996年3月就引進「西莎餐盒...

全台唯一 「燦坤歡樂3C耶誕市集」打造5大主題體驗館

為了提供消費者更舒適、賞心悅目的購物體驗，坐落於科技重鎮台北市內湖區的燦坤總部與燦坤內湖旗艦店於去年重新改裝，入口的荷花...

下雨天才喝得到 斑比山丘「雲朵丸子」超萌Q

下雨天才喝得到的飲品？這是宜蘭人氣生態園區「斑比山丘」的新提案。因宜蘭多噢，業者於是逆勢操作，向喜歡雨天的旅行者們推薦4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。