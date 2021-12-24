萊爾富創寵物專架店數最多的超商 推滴雞精、和牛牛排

越來越多人沉浸在毛小孩的甜蜜陪伴中，寵愛毛小孩更是絲毫不手軟，萊爾富看好毛孩市場商機，早在1996年3月就引進「西莎餐盒—牛肉及肝」在門市販售，並在日用品貨架上設置寵物商品陳列盒或寵物商品層架販售近30款寵物商品，不僅業績年年成長，每年寵物商品銷售額更突破數千萬佳績。今年5月萊爾富更將部分雜誌架調整為寵物專架，並積極引進一些健康少添加的常溫鮮食商品、寵物零食與高單價罐頭，短短半年內寵物專架有超過5成的門市已擴增至近百支商品，Hi-Life VIP App內的「整買零取」、萊購物平台以及foodpanda、Uber Eats都有寵物商品販售，讓萊爾富成為目前寵物專架店數最多的超商。

台灣超商密度高，萊爾富瞄準消費者就近採買毛孩商品需求，特別在日用品貨架上設置寵物商品陳列盒或寵物商品層架，近年養貓人口數遽增，因此除了既有的西莎餐盒、寶路罐頭等狗糧之外，今年也增加不少貓食商品，包含「偉嘉貓食濕糧海洋鮮魚餐/海陸饗宴餐（售價37元）」、「偉嘉乾糧化毛專用配方（售價99元）」、「喵愛餡火烤嫩雞口味85g（售價119元）」、「SHEBA金罐鮪魚及蟹肉（湯汁，售價45元）」等，即日起至2022年2月8日日用品貨架指定寵物商品可享任選第2件8折優惠。

萊爾富更獨家推出以客製化寵糧打響名號的台灣本土品牌「陪心寵糧」、食品大廠大成集團力捧的寵物品牌「GOMO PET FOOD」，還有以犬罐使用氣冷雞肉聞名的「健康紀元HEALTHY ERA」、國產優良平價的犬食首席料理「GREENS葛莉思」。此外，萊爾富去年10月首度在外送平台上架寵物商品，以「西莎餐盒—牛肉及肝」、「寶路罐頭—牛肉400g」、「西莎餐盒—雞肉」位居最熱銷寵物商品前3名。

歲末年終之際，萊爾富也為家中萌寵打造高貴不貴的特色專屬寵食，包括「愛呷熬雞精（售價42元）」、「日本黑毛和牛牛排（售價59元）」、「原始叢林和牛香腸（售價39元）」、「白鯧魚（售價49元）」以及「GOMO PET FOOD鮮食餐包—義式青蔬佐牛雞」、「GOMO PET FOOD鮮食餐包—原生紅藜嫩雞腿」（單件售價139元）等。