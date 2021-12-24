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萊爾富創寵物專架店數最多的超商 推滴雞精、和牛牛排

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富引進毛小孩專屬的滴雞精、和牛牛排、和牛香腸。圖／萊爾富提供
萊爾富引進毛小孩專屬的滴雞精、和牛牛排、和牛香腸。圖／萊爾富提供

越來越多人沉浸在毛小孩的甜蜜陪伴中，寵愛毛小孩更是絲毫不手軟，萊爾富看好毛孩市場商機，早在1996年3月就引進「西莎餐盒—牛肉及肝」在門市販售，並在日用品貨架上設置寵物商品陳列盒或寵物商品層架販售近30款寵物商品，不僅業績年年成長，每年寵物商品銷售額更突破數千萬佳績。今年5月萊爾富更將部分雜誌架調整為寵物專架，並積極引進一些健康少添加的常溫鮮食商品、寵物零食與高單價罐頭，短短半年內寵物專架有超過5成的門市已擴增至近百支商品，Hi-Life VIP App內的「整買零取」、萊購物平台以及foodpanda、Uber Eats都有寵物商品販售，讓萊爾富成為目前寵物專架店數最多的超商

台灣超商密度高，萊爾富瞄準消費者就近採買毛孩商品需求，特別在日用品貨架上設置寵物商品陳列盒或寵物商品層架，近年養貓人口數遽增，因此除了既有的西莎餐盒、寶路罐頭等狗糧之外，今年也增加不少貓食商品，包含「偉嘉貓食濕糧海洋鮮魚餐/海陸饗宴餐（售價37元）」、「偉嘉乾糧化毛專用配方（售價99元）」、「喵愛餡火烤嫩雞口味85g（售價119元）」、「SHEBA金罐鮪魚及蟹肉（湯汁，售價45元）」等，即日起至2022年2月8日日用品貨架指定寵物商品可享任選第2件8折優惠。

萊爾富更獨家推出以客製化寵糧打響名號的台灣本土品牌「陪心寵糧」、食品大廠大成集團力捧的寵物品牌「GOMO PET FOOD」，還有以犬罐使用氣冷雞肉聞名的「健康紀元HEALTHY ERA」、國產優良平價的犬食首席料理「GREENS葛莉思」。此外，萊爾富去年10月首度在外送平台上架寵物商品，以「西莎餐盒—牛肉及肝」、「寶路罐頭—牛肉400g」、「西莎餐盒—雞肉」位居最熱銷寵物商品前3名。

歲末年終之際，萊爾富也為家中萌寵打造高貴不貴的特色專屬寵食，包括「愛呷熬雞精（售價42元）」、「日本黑毛和牛牛排（售價59元）」、「原始叢林和牛香腸（售價39元）」、「白鯧魚（售價49元）」以及「GOMO PET FOOD鮮食餐包—義式青蔬佐牛雞」、「GOMO PET FOOD鮮食餐包—原生紅藜嫩雞腿」（單件售價139元）等。

即日起至12月28日萊爾富寵物專架推出「毛孩同樂會」活動，39元以上指定品項3件8.5折、福壽全系列任選2件8折；12月29日至2022年1月18日萊爾富寵物專架也祭出4大優惠活動，包括指定商品任選2件59元、指定商品任選3件199元、「買陪心揪甘心」指定陪心寵糧全品項任選2件8折，再抽總價值萬元好禮以及「虎哩呷飽飽Hi點8倍回饋」。

萊爾富即日起至2022年2月8日日用品貨架指定寵物商品可享任選第2件8折。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2022年2月8日日用品貨架指定寵物商品可享任選第2件8折。圖／萊爾富提供
萊爾富看好毛孩市場商機，早在1996年3月就引進「西莎餐盒—牛肉及肝」在門市開始販售。圖／萊爾富提供
萊爾富看好毛孩市場商機，早在1996年3月就引進「西莎餐盒—牛肉及肝」在門市開始販售。圖／萊爾富提供
萊爾富打造目前寵物專架店數最多的超商，有超過5成的門市已擴增至近百支寵物商品。圖／萊爾富提供
萊爾富打造目前寵物專架店數最多的超商，有超過5成的門市已擴增至近百支寵物商品。圖／萊爾富提供
萊爾富販售多款寵物商品，幫家中毛小孩冬令進補。圖／萊爾富提供
萊爾富販售多款寵物商品，幫家中毛小孩冬令進補。圖／萊爾富提供
萊爾富逾1,300家店提供各式寵物商品，引進毛小孩專屬滴雞精、和牛牛排、和牛香腸。圖／萊爾富提供
萊爾富逾1,300家店提供各式寵物商品，引進毛小孩專屬滴雞精、和牛牛排、和牛香腸。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2022年2月8日日用品貨架指定寵物商品可享任選第2件8折。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2022年2月8日日用品貨架指定寵物商品可享任選第2件8折。圖／萊爾富提供
萊爾富搶580億毛孩商機，目前提供近百種寵物商品。圖／萊爾富提供
萊爾富搶580億毛孩商機，目前提供近百種寵物商品。圖／萊爾富提供
萊爾富創寵物專架店數最多的超商，逾1,300家店提供各式寵物商品。圖／萊爾富提供
萊爾富創寵物專架店數最多的超商，逾1,300家店提供各式寵物商品。圖／萊爾富提供
即日起至12月28日萊爾富寵物專架推出「毛孩同樂會」活動，39元以上指定品項3件8.5折、福壽全系列任選2件8折。圖／萊爾富提供
即日起至12月28日萊爾富寵物專架推出「毛孩同樂會」活動，39元以上指定品項3件8.5折、福壽全系列任選2件8折。圖／萊爾富提供

寵物 毛小孩 超商

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