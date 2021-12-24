一秒到日本！長榮攜秋田縣廳辦聖誕餐會 A5和牛超銷魂

為一圓民眾出國美夢，長榮航空與日本秋田縣廳選在今天聖誕夜，舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，品嚐秋田直送的美食饗宴，並以連線方式介紹當地特色美食、純米佳釀及旅遊資訊；餐會重現秋田縣橫手雪屋祭的場景，還有可愛的秋田犬及知名的「秋田生剝鬼」，現場近百位民眾彷彿置身日本。

秋田縣四季各有特色，除了春天賞櫻、秋天賞楓之外，冬天橫手雪祭的雪屋以及大曲花火大會更是每年都能吸引相當多人前往朝聖，每年8月舉行的「秋田竿燈祭」是日本三大燈會之一，更吸引來自世界各地的100多萬遊客來到秋田觀賞。

長榮航空總經理孫嘉明致詞時表示，日本秋田縣是台灣民眾喜愛造訪的旅遊地之一，長榮2005年開始，每年均會與旅行業者合作，依季節性需求提供桃園直飛秋田的包機服務；過去這一年多來因疫情影響，目前僅飛航東京、大阪、福岡三個航點，隨著疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制也開始逐漸解封，長榮從地面到空中，都已做好萬全的防疫措施，期盼在解封後，台、日雙邊的旅遊能快速恢復到昔日的榮景，讓大家能享受出國旅遊的樂趣」。

秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀也透過視訊表示，為了讓大家更深入了解秋田旅遊特色，透過視訊直播，邀請秋田縣廳旅遊代表介紹當地著名物產，如秋田和牛、烤米棒和地酒等，也邀請阿仁合車站的部長介紹內陸線夜間點燈美景等特色。秋田縣是日本感染率最低的地方，不但可安心、安全的享受日本美景，也是避免擁擠的旅行目的地，希望透過此次活動加深台灣人對秋田縣的興趣，期盼大家在恢復飛航之後能搭乘長榮航空班機前來秋田旅遊。

長榮說，今天聖誕餐會，由日盟國際協辦，委請長汎旅行社獨家銷售，推廣價2500元，消息一公開立刻秒殺完售。該次聖誕套餐都是由秋田縣空運直送的物產及食材，前菜為「秋田風味集錦拼」、「秋田米棒醃篤鮮」，主菜則是遠近馳名的「炭烤秋田和牛佐主廚醬汁」，另外還有「海石斑奶油秋田煙燻蘿蔔乾泥」、「桂冠雞火稻庭烏龍麵」，甜點更獨家引進特製的「秋田大地甘酒冰淇淋」，配合不同的料理，搭配四款當地知名的純米吟釀，現場民眾品嚐後都為之驚艷。