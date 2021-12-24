全台唯一 「燦坤歡樂3C耶誕市集」打造5大主題體驗館

為了提供消費者更舒適、賞心悅目的購物體驗，坐落於科技重鎮台北市內湖區的燦坤總部與燦坤內湖旗艦店於去年重新改裝，入口的荷花流水、瀑布與噴水池，搭配咖啡座椅與燈飾，堪稱最美3C賣場，而昨天設立的「榮耀天使」雕像，更成為全新地標。迎接耶誕佳節，燦坤內湖旗艦店打造全台唯一的「燦坤歡樂3C耶誕市集」，今、明兩天（12月24、25日）現場將有精采的3C主題體驗館、豐富的文創市集、吸睛舞台活動，還有店內外超過30大品牌活動期間限定優惠。

今天燦坤攜手多家品牌原廠、代理商，以共同成為真正的合作夥伴為理念，一同為「榮耀天使」雕像進行揭幕儀式。「榮耀天使」取材自希臘神話中的信息女神，左手高舉桂冠加冕、右手持有號角，展現榮耀與光輝的意象，象徵燦坤感念台灣這片土地孕育之恩，同時守護世間美好、希冀燦坤能夠長久榮耀。

「燦坤歡樂3C耶誕市集」獨家規畫5大3C主題體驗館，其中「激速電競館」引進兩座賽車模擬器，舒適的電競座椅搭配大螢幕，可現場感受急速賽車的超擬真體驗，還有各大廠牌最新的筆記型電腦、平板等可實際操作；「耶誕廚房」用各種廚房神器製作熱騰騰的紅豆湯、烤雞翅、梅子拌飯，到燦坤就能免費品嘗；「爆汗健康館」提供免費血壓、體脂測量，現場提供專人解說，還能使用運動手環來一場拳擊體驗；「燦坤森友營」在城市模擬最放鬆的不插電露營體驗，隨身投影機打造完美星空電影院，搭配藍牙喇叭播放輕音樂；「Samsung Neo QLED 8K耶誕市集」可以拍美照、現場印出來，還能手作專屬自己的耶誕相框，更有香醇濃厚的可可和耶誕禮盒。

活動現場除了體驗玩遊戲可免費拿好禮，還有一元競標活動，有機會以超低價帶回電視、吸塵器、除濕機等好物，更有隨時現身的耶誕老人放送各式小禮品。