下雨天才喝得到 斑比山丘「雲朵丸子」超萌Q

下雨天才喝得到的飲品？這是宜蘭人氣生態園區「斑比山丘」的新提案。因宜蘭多噢，業者於是逆勢操作，向喜歡雨天的旅行者們推薦4個「雨天限定」的園區特色，其中包括園區內的「美美子咖啡廳」一款雨天限定飲品「雲朵丸子」，超萌造型讓人不禁要隨著飲料上的棉花糖一起融化。

每逢下雨天，斑比山丘園區的遊園人潮相對減少，業者推薦，雨天反而能更快速地入場與小鹿見面，同時可以享受開闊舒適的體驗空間，與動物們盡情互動合照。此外，園區倚山而立，雨天或溼氣重的日子，薄霧瀰漫、山色空濛也更添幽幽仙境氛圍。最重要的，喜愛雨水的小鹿們彷彿愛玩水的孩子般，會在雨中輕快奔跑。

園區內的美美子咖啡廳雨天限定發售飲品「雲朵丸子」，由一杯熱飲與棉花糖丸子組合而成，造型Q萌夢幻，已是許多網美IG版面美照主角；隨著棉花糖漸漸融化，就像是在熱飲上下起小雨般，巧妙呼應窗外的雨景，邊喝邊看小鹿玩耍，也超療癒。