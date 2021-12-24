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下雨天才喝得到 斑比山丘「雲朵丸子」超萌Q
下雨天才喝得到的飲品？這是宜蘭人氣生態園區「斑比山丘」的新提案。因宜蘭多噢，業者於是逆勢操作，向喜歡雨天的旅行者們推薦4個「雨天限定」的園區特色，其中包括園區內的「美美子咖啡廳」一款雨天限定飲品「雲朵丸子」，超萌造型讓人不禁要隨著飲料上的棉花糖一起融化。
每逢下雨天，斑比山丘園區的遊園人潮相對減少，業者推薦，雨天反而能更快速地入場與小鹿見面，同時可以享受開闊舒適的體驗空間，與動物們盡情互動合照。此外，園區倚山而立，雨天或溼氣重的日子，薄霧瀰漫、山色空濛也更添幽幽仙境氛圍。最重要的，喜愛雨水的小鹿們彷彿愛玩水的孩子般，會在雨中輕快奔跑。
園區內的美美子咖啡廳雨天限定發售飲品「雲朵丸子」，由一杯熱飲與棉花糖丸子組合而成，造型Q萌夢幻，已是許多網美IG版面美照主角；隨著棉花糖漸漸融化，就像是在熱飲上下起小雨般，巧妙呼應窗外的雨景，邊喝邊看小鹿玩耍，也超療癒。
斑比山丘同時邀請超人氣動物明星「水豚」加入斑比好朋友行列，在經過數個月的適應期後，日前正式公開亮相。園方也為水豚們打造迷你遊樂園，有縮小版的溜滑梯和小木屋等設施，讓萌度再翻倍，目前園方已開放讓民眾零距離接觸及餵食水豚。
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