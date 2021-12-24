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范少勳佳節珠寶腕表這樣搭 好感度爆增

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
范少勳展現出新一代質感男星風範，一口氣運用三款伯爵（PIAGET）藍色腕表並搭配Possession系列珠寶造型，為耶誕夜憑添閃耀星光。圖 / PIAGET提供
范少勳展現出新一代質感男星風範，一口氣運用三款伯爵（PIAGET）藍色腕表並搭配Possession系列珠寶造型，為耶誕夜憑添閃耀星光。圖 / PIAGET提供

近期才剛拍完「不想一個人」的范少勳，因為在戲中與莫允雯有著大尺度表出因而受到各方熱切關心。而在2021平安夜前夕，范少勳展現出新一代質感男星風範，一口氣運用三款伯爵（PIAGET）藍色腕表造型展現深藍優雅，並搭配Possession系列珠寶造型，為耶誕夜憑添閃耀星光。

2019年因為拍攝電影《下半場》因而聲名大噪，近日除了剛拍完新片《不想一個人》，還有從韓國電影翻拍的《比哀傷更哀傷的故事》第一季全10集正在Netflix影音串流平台播出。而這次他的宣傳視覺中，白色西裝或是白色針織毛衣分別搭配了PIAGET Polo系列伯爵藍精鋼計時碼表、Polo系列伯爵藍鏤空18K白金鑽石超薄腕表，以及Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕表，藉由白色與藍色的色彩搭配，讓好感度大幅躍升。

其中范少勳以精鋼的計時碼表搭配黑色陶瓷的Possession鑽石手環，展現沉穩風格；另外一款伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕表除了1200S1機芯僅2.4mm，18K玫瑰金的成色與鏤空風格，更展現活潑與暖男氣質。想要更華麗一點？最高單價的伯爵藍鏤空18K白金鑽石超薄腕表訂價約183萬元，但18K白金表殼上共鑲嵌了56顆圓形切割美鑽總重約1.59克拉，范少勳更堆疊了Possession系列的2款手環與1只白金鑽戒。

男仕的風格未必是素雅、簡約的，也可以華麗暖心而閃耀，一如范少勳巧妙搭配伯爵腕表珠寶，遊走於都會與摩登之間。

伯爵為佳節推出多款節慶精品，例如可旋轉設計的Possession鑽石項鍊，帶來好運聯想。圖 / PIAGET提供
伯爵為佳節推出多款節慶精品，例如可旋轉設計的Possession鑽石項鍊，帶來好運聯想。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，17萬2,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，17萬2,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕表，135萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕表，135萬元。圖 / PIAGET提供

腕表 鑽石 珠寶

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