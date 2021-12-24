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凍未條！國內繼衛生紙醞釀年後漲價寢飾業也喊漲
原物料飆漲，國內傳出衛生紙業者醞釀年後漲價，寢飾業也「凍未條」！台中工業區內在地經營60年的寢飾製造大廠奧斯汀寢飾董事長孫連禧今天在「奧斯汀寢飾驚賣會」廠拍VIP預購會上宣布，因原物料漲價，包括乳膠、棉花等原物料成本上漲約15%，工資漲幅約11%，為了反映成本，預計明年三月，全面調漲寢飾產品售價。
奧斯汀寢飾每年舉辦「奧斯汀寢飾驚賣會」廠拍活動，今天開放VIP預購，吸引民眾到場搶便宜。今年活動從明天跨年到明年元月2日共九天，每天上午9時30分到下午6時，現場搭配振興五倍券推出加碼換領現金券活動，加有加碼指定精品專區折扣活動，以及全館「滿額現折回饋」活動。
孫連禧說明，國內的寢飾產品因原物料、工資齊漲，尤其是外國進口的天然原物料價格飆漲，包括布、棉花等約漲15%，乳膠、蠶絲及羽絨漲幅逾20％，而工資也上漲11％，奧斯汀實在「凍未條」擋不住了，決定明年3月起全面調漲寢飾產品價格。
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