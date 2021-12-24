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越捷航空1月復飛這些航點「含台北航班」 每周一趟來回

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
越捷航空1月將復飛台北航班及多個國際航點。圖／越捷航空提供
越捷航空1月將復飛台北航班及多個國際航點。圖／越捷航空提供

隨著政府日漸解禁，越捷航空今宣布自明年1月1日起將恢復多個定期國際航班，包含從河內/胡志明市出發至東京成田機場、韓國仁川國際機場、台北、新加坡及泰國新曼谷國際機場都將包含在此復飛服務之中。

越捷說，第一期復飛服務將從明年1月1日啟動，這些航線每周將會有一趟來回航班，並根據實際需求及政府政策持續增加以確保飛行運作及有效疾病防治。第二期開始，越捷航空計畫重啟所有國際航班並進一步開發至印度及俄羅斯等地國際航班。

越捷說，相關復飛服務詳細資訊皆會更新於越捷航空官方網站( www.vietjetair.com )、越捷航空手機應用程式、Facebook粉絲專頁( www.facebook.com/vietjetvietnam )及各票務辦公室及合作旅行社。

越捷說，為提供更好的飛行體驗，旅客必須遵守各地疾病防治管理及入境政策，例如疫苗護照、新冠肺炎(COVID-19)陰性檢驗證明、隔離及住宿資訊等，旅客也可以自越捷網站進行出入境清關手續，並藉由二維條碼(QR code)隨時更新。

越捷說，將透過最先進的A321及A330機隊為定期國際航班復飛服務做好完整準備，並於新常態中提供旅客最安全愉快的飛行體驗。

成田機場

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