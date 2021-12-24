聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大港鍋王評選出爐 「冬鄉小廚」與「老娘鍋」奪魁
高雄市政府觀光局辦「2021大港吃鍋」競賽，經過激烈的網路票選及鍋物達人專業品嘗，今天由評審長胡天蘭與觀光局長周玲妏公布兩大類鍋王名單，「冬鄉小廚」拿下「共鍋組」鍋王封號，「老娘鍋」則獲得「個人鍋組」大港鍋王殊榮。
明年起「米其林指南」把高雄納入評鑑範圍，市府觀光局上月企畫「2021大港吃鍋」競賽，活動分「個人鍋組」、「共鍋組」兩組，廣邀高雄各式鍋物好店問鼎高雄鍋王，最後選出20家必吃鍋物名店，各組鍋王可得10萬元獎金。
市府觀光局今天中午會同評審團在林皇宮公布得獎名單，「冬鄉小廚」及「老娘鍋」分別獲得「共鍋組」及「個人鍋組」大港鍋王殊榮，另頒布「特優賞」及「美味賞」給全體進入第二階段評選的火鍋店家。
共鍋組鍋王「冬鄉小廚」創業於1999年，祖籍遼寧的白家老奶奶展現精湛廚藝，致力傳承東北家鄉味，北方美食融合眷村家常菜，強調純手工製作程序，食材呈現多層次豐富口感。「個人鍋組」鍋王「老娘鍋」甫開業不久，雖以黑馬之姿搶下個人組鍋王，但家族經營團膳40年之久，全系列湯底、醬汁皆親自調製。
觀光局長周玲妏說，感謝鍋物店家熱烈參與大鍋王活動，市民可從今天開始，尋找大家心中理想的火鍋品嘗，盼高雄美味的鍋物店家明年能夠成為「米其林指南」推薦店家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言