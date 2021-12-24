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高雄大港鍋王評選出爐 「冬鄉小廚」與「老娘鍋」奪魁

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「冬鄉小廚」拿下「共鍋組」鍋王封號。圖／高市觀光局提供
「冬鄉小廚」拿下「共鍋組」鍋王封號。圖／高市觀光局提供

高雄市政府觀光局辦「2021大港吃鍋」競賽，經過激烈的網路票選及鍋物達人專業品嘗，今天由評審長胡天蘭與觀光局長周玲妏公布兩大類鍋王名單，「冬鄉小廚」拿下「共鍋組」鍋王封號，「老娘鍋」則獲得「個人鍋組」大港鍋王殊榮。

明年起「米其林指南」把高雄納入評鑑範圍，市府觀光局上月企畫「2021大港吃鍋」競賽，活動分「個人鍋組」、「共鍋組」兩組，廣邀高雄各式鍋物好店問鼎高雄鍋王，最後選出20家必吃鍋物名店，各組鍋王可得10萬元獎金。

市府觀光局今天中午會同評審團在林皇宮公布得獎名單，「冬鄉小廚」及「老娘鍋」分別獲得「共鍋組」及「個人鍋組」大港鍋王殊榮，另頒布「特優賞」及「美味賞」給全體進入第二階段評選的火鍋店家。

共鍋組鍋王「冬鄉小廚」創業於1999年，祖籍遼寧的白家老奶奶展現精湛廚藝，致力傳承東北家鄉味，北方美食融合眷村家常菜，強調純手工製作程序，食材呈現多層次豐富口感。「個人鍋組」鍋王「老娘鍋」甫開業不久，雖以黑馬之姿搶下個人組鍋王，但家族經營團膳40年之久，全系列湯底、醬汁皆親自調製。

觀光局長周玲妏說，感謝鍋物店家熱烈參與大鍋王活動，市民可從今天開始，尋找大家心中理想的火鍋品嘗，盼高雄美味的鍋物店家明年能夠成為「米其林指南」推薦店家。

「老娘鍋」奪得「個人鍋組」大港鍋王封號。圖／高市觀光局提供
「老娘鍋」奪得「個人鍋組」大港鍋王封號。圖／高市觀光局提供
高雄市政府觀光局辦「2021大港吃鍋」競賽，經過一番激烈評選，得獎名單出爐。圖／高市觀光局提供
高雄市政府觀光局辦「2021大港吃鍋」競賽，經過一番激烈評選，得獎名單出爐。圖／高市觀光局提供
參與「2021大港吃鍋」競賽的優秀店家。圖／高市觀光局提供
參與「2021大港吃鍋」競賽的優秀店家。圖／高市觀光局提供

觀光局 火鍋 米其林

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