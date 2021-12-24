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7-ELEVEN推「名店街町美味」！必比登推薦美食、一風堂拉麵都有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自12月29日起集結各大名店開發10款全新鮮食商品，推出「名店街町美味」主題活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月29日起集結各大名店開發10款全新鮮食商品，推出「名店街町美味」主題活動。圖／7-ELEVEN提供

為了滿足大眾的味蕾，超商鮮食屢創新話題，把各地名店美食端進門市。7-ELEVEN自12月29日起集結各大名店開發10款全新鮮食，打造「名店街町美味」主題活動，包括全民最愛傳統小吃、米其林必比登推薦美食，並與一風堂、牛角燒肉、吳留手等日式專門店合作，推出店內招牌拉麵、炸雞、飯糰等人氣商品，還原道地美味。

7-ELEVEN今年陸續與名店合作推出府城風擔仔麵、香菇油飯等鮮食，買氣暢旺，帶動超商「小吃」類型商品較去年同期業績成長超過2成。有別於以往和星級飯店合作，7-ELEVEN本次「名店街町美味」活動更接地氣，推出多款老字號名店傳統小吃，從主食、配菜、湯品到冷凍品一應俱全，12月29日至2022年1月11日更有指定小吃任選2件省10元優惠。

「名店街町美味」活動主打台北寧夏夜市周邊知名的「阿桐阿寶—四神湯」，豬骨湯頭加入在地豬腸與飽滿薏仁原盅烹煮，售價59元；兩度榮獲米其林必比登推薦、60年老字號的「源芳刈包—滷肉刈包」更是超商鮮食中少見的品項，傳統醬香滷肉搭配微甜酸菜，另附花生糖粉可自行添加，售價59元。南部口味則有50年老字號「周氏蝦捲—炸花枝丸」、府城十大傳統美食「楊哥楊嫂肉粽—南部傳統粽」，還有夜市經典小吃「御料小館豆乳雞」微波調理即拆即食，也可使用氣炸鍋覆熱、口感更香酥。

喜愛日式料理的消費者也有新選擇，7-ELEVEN旗下品牌「御料小館」與日本燒烤名店「牛角」聯名推出全新「牛五花炒烏龍」，Q彈烏龍麵拌上炙燒牛五花，冷凍杯裝方便即食，售價55元；更特別與知名日式居酒屋「吳留手」首度聯名開發「明太子鮭魚烤飯糰」，嚴選日本進口熟成明太子搭配智利銀鮭、日本直輸鰹魚醬油炙烤，讓人彷彿置身日式居酒屋，售價42元。

看好拉麵熱潮不墜，7-ELEVEN攜手來自日本九州的拉麵專門店「一風堂」，將日本國民美食變身超商方便即食的鮮食新品「叉燒豚骨拉麵」、「唐揚雞烤飯糰」、「唐揚炸雞」，3道餐點皆使用一風堂正宗原料，還原本店風味，其中「一風堂—叉燒豚骨拉麵」以經典博多風格的細麵搭配招牌湯頭，豚骨湯底濃郁香醇，並選用低溫熟成五花肉叉燒、木耳、豆芽、青蔥，售價139元，12月29日至2022年1月11日OPEN POINT會員可享2點＋129元優惠，限量2萬份；「一風堂—唐揚雞烤飯糰」包裹店內人氣配菜整塊唐揚雞，佐蒜味美乃滋，完美融合以日式醬汁炙烤的飯糰，售價45元，12月29日至2022年1月11日可享搭配指定飲料的OPEN!超值組合價65元。

「阿桐阿寶—四神湯」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
「阿桐阿寶—四神湯」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
「吳留手—明太子鮭魚烤飯糰」，售價42元。圖／7-ELEVEN提供
「吳留手—明太子鮭魚烤飯糰」，售價42元。圖／7-ELEVEN提供
「御料小館 X 源芳滷肉刈包」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
「御料小館 X 源芳滷肉刈包」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
看好拉麵熱潮不墜，7-ELEVEN攜手來自日本九州的拉麵專門店「一風堂」將日本國民美食變身超商方便即食的鮮食新品「叉燒豚骨拉麵」、「唐揚雞烤飯糰」、「唐揚炸雞」。圖／7-ELEVEN提供
看好拉麵熱潮不墜，7-ELEVEN攜手來自日本九州的拉麵專門店「一風堂」將日本國民美食變身超商方便即食的鮮食新品「叉燒豚骨拉麵」、「唐揚雞烤飯糰」、「唐揚炸雞」。圖／7-ELEVEN提供
「御料小館豆乳雞」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
「御料小館豆乳雞」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名店街町美味」主題活動推出多款老字號名店傳統小吃，從主食、配菜、湯品到冷凍品一應俱全，12月29日至2022年1月11日更有指定小吃任選2件省10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家與連續三屆榮獲府城十大傳統美食殊榮50年老店「楊哥楊嫂肉粽」合作開發「楊哥楊嫂南部傳統粽」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家與台南在地50年老店「周氏蝦捲」合作開發「周氏蝦捲炸花枝丸」，是店內必點TOP 3小吃，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「名店街町美味」主題活動推薦台北寧夏夜市周邊知名「阿桐阿寶—四神湯」，可搭配兩度榮獲米其林必比登推薦、60年老字號的「源芳刈包—滷肉刈包」，經典組合不容錯過。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名店街町美味」主題活動推薦台北寧夏夜市周邊知名「阿桐阿寶—四神湯」，可搭配兩度榮獲米其林必比登推薦、60年老字號的「源芳刈包—滷肉刈包」，經典組合不容錯過。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名店街町美味」主題活動祭出一系列全民最愛傳統小吃、米其林必比登推薦美食，並與一風堂、牛角燒肉、吳留手等日式專門店合作，將店內招牌拉麵、炸雞、飯糰等人氣商品端上桌。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「名店街町美味」主題活動祭出一系列全民最愛傳統小吃、米其林必比登推薦美食，並與一風堂、牛角燒肉、吳留手等日式專門店合作，將店內招牌拉麵、炸雞、飯糰等人氣商品端上桌。圖／7-ELEVEN提供
日本正統博多豚骨拉麵一風堂與7-ELEVEN獨家聯名開發「一風堂—叉燒豚骨拉麵」，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
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「一風堂—唐揚雞烤飯糰」（圖左）包裹整塊唐揚雞，售價45元；另有日式「吳留手—明太子鮭魚烤飯糰」，售價42元。圖／7-ELEVEN提供
「一風堂—唐揚雞烤飯糰」（圖左）包裹整塊唐揚雞，售價45元；另有日式「吳留手—明太子鮭魚烤飯糰」，售價42元。圖／7-ELEVEN提供
「御料小館 X 牛角牛五花炒烏龍」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
「御料小館 X 牛角牛五花炒烏龍」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供

日本 拉麵 小吃

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