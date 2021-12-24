7-ELEVEN推「名店街町美味」！必比登推薦美食、一風堂拉麵都有

為了滿足大眾的味蕾，超商鮮食屢創新話題，把各地名店美食端進門市。7-ELEVEN自12月29日起集結各大名店開發10款全新鮮食，打造「名店街町美味」主題活動，包括全民最愛傳統小吃、米其林必比登推薦美食，並與一風堂、牛角燒肉、吳留手等日式專門店合作，推出店內招牌拉麵、炸雞、飯糰等人氣商品，還原道地美味。

7-ELEVEN今年陸續與名店合作推出府城風擔仔麵、香菇油飯等鮮食，買氣暢旺，帶動超商「小吃」類型商品較去年同期業績成長超過2成。有別於以往和星級飯店合作，7-ELEVEN本次「名店街町美味」活動更接地氣，推出多款老字號名店傳統小吃，從主食、配菜、湯品到冷凍品一應俱全，12月29日至2022年1月11日更有指定小吃任選2件省10元優惠。

「名店街町美味」活動主打台北寧夏夜市周邊知名的「阿桐阿寶—四神湯」，豬骨湯頭加入在地豬腸與飽滿薏仁原盅烹煮，售價59元；兩度榮獲米其林必比登推薦、60年老字號的「源芳刈包—滷肉刈包」更是超商鮮食中少見的品項，傳統醬香滷肉搭配微甜酸菜，另附花生糖粉可自行添加，售價59元。南部口味則有50年老字號「周氏蝦捲—炸花枝丸」、府城十大傳統美食「楊哥楊嫂肉粽—南部傳統粽」，還有夜市經典小吃「御料小館豆乳雞」微波調理即拆即食，也可使用氣炸鍋覆熱、口感更香酥。

喜愛日式料理的消費者也有新選擇，7-ELEVEN旗下品牌「御料小館」與日本燒烤名店「牛角」聯名推出全新「牛五花炒烏龍」，Q彈烏龍麵拌上炙燒牛五花，冷凍杯裝方便即食，售價55元；更特別與知名日式居酒屋「吳留手」首度聯名開發「明太子鮭魚烤飯糰」，嚴選日本進口熟成明太子搭配智利銀鮭、日本直輸鰹魚醬油炙烤，讓人彷彿置身日式居酒屋，售價42元。