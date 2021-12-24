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竹崎「築起之翼」迎新年 結合鉤織染布共創裝置藝術

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影

嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，下鄉前進社區與學校開課教學，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。

上午縣長翁章梁、鄉長曾亮哲、文化基金會會執行長陳尚雍，在公園與學員、鄉親，手持彩色氣球釋放揭幕，祈願揮別新冠疫情，迎接2022新年。

「築起」諧音「竹崎」，「翼」音同「藝」，象徵團結合作，築起希望，藝術深根，竹崎起飛，加速前進，「築起之翼」以鐵架為主結構，編織、染布組合，最長6公尺，最短4 公尺，彎成約2至3. 5公尺高度，一開始構想，主要是竹崎有得天獨厚自然美景環境，好山好水好茶香，農產富饒水果之鄉、觀光勝地，藉作品傳達人民築起山之翼，堅實力量如山，幸福快樂如翼。

楊海茜說，鉤織最重要是線條、形狀和顏色，是有邏輯性工藝，須腦袋清楚及擁有顏色配置概念，社區教學看見學員不只把線鉤一起，而是情感投入，為社區注入創意美學，81歲老農劉通暠從未接觸編織，第一天上課就驚豔全場，鉤織速度很快完成作品，非常厲害，讓她印象深刻。

何佳豫說，染布是自由自在手工藝，可以任意上色，結果不一定是你想要的，卻是獨一無二，追求色彩變化，孩子學習沒設限，學越多越有自信，美感是生活的養分，讓每個人有不同選擇可能性。

陳尚雍指出，「築起之翼」作品未開幕先轟動，社群網站及打卡點出現許多攝影作品，藝術下鄉第一次有兩位工藝老師鉤織、染布繽紛色彩創作，代表社區學校活化，楊海茜是大師級藝術家，在外縣市很多作品獲得國際大獎，將作品留故鄉是很感動的事，讓更多人知道嘉縣工藝之美。

嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布工藝，由竹崎鄉在地藝術家楊海茜、何佳豫老師，帶領緞繻社區長輩及龍山國小學生，在親水公園共同搭起象徵竹崎起飛的大型裝置藝術「築起之翼」。記者魯永明／攝影

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