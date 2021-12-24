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江詩丹頓銀座旗艦店新開幕 收藏家系列骨董時計成亮點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
（由左至右）日法混血女演員美波、設計師佐藤可士和、芭蕾舞者中村祥子，都出席了日前江詩丹頓銀座旗艦店的開幕儀式。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
（由左至右）日法混血女演員美波、設計師佐藤可士和、芭蕾舞者中村祥子，都出席了日前江詩丹頓銀座旗艦店的開幕儀式。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）

隨著今年在美國紐約開設全新旗艦店，頂級瑞士鐘表品牌江詩丹頓再度於亞洲佈局，近日於東京開設全新品牌專賣店，並落腳於高級繁華精品街區的銀座四町目。專賣店開幕式更進行了日本傳統的「鏡開（Kagami Biraki）」儀式，除了帶有日本習俗中開幕、祈福、慶賀之意，也象徵品牌在亞洲佈局的全新一頁。

開幕儀式上眾多邀請的貴賓並不僅於演藝人士，並包含在音樂、平面設計、服裝設計、藝術藝文的不同領域，包含有日法混血演員美波（Minami）、指揮家佐渡裕、設計師佐藤可士和、落語家瀧川鯉斗、芭蕾舞者中村祥子、設計師小泉智貴、足球明星播戶龍二，都出席了12月初的開幕典禮。嶄新的江詩丹頓銀座旗艦店外觀靈感來自品牌經典的「馬耳他」十字標誌，兩層樓並裝飾了與日本插畫家、圖畫書作家合作特別創作的藝術品。值得一提的是，二樓的空間內並具備一方小巧的製表工作台，收藏家可於此和製表師盡情互動，同時該店面也是全世界極少數展出Les Collectionneurs收藏家系列骨董時計的品牌專賣店之一，展現其在亞洲專賣店中的獨特位置。

擁有266年歷史的江詩丹頓，旗下包含Traditionelle、Patrimony、Overseas、Fiftysix等多個系列，也是當今極少數擁有超過250年以上歷史的瑞士頂級鐘表品牌。品牌近日亮點則有一只甫於台灣發表的Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕表，除了具備全日曆（Complete Calendar）功能，經過日內瓦印記認證的機芯再經過NAC電鍍處理，並呈現典雅、高級感的煤灰色，表款並具備18K白金或5N粉紅金，訂價皆為142萬元，目前已可於江詩丹頓台北101專賣店上，預約鑑賞。

江詩丹頓近日發表的Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕表，機芯經NAC電鍍處理、並通過日內瓦印記認證，18K白金或5N粉紅金訂價皆為142萬元，已可於江詩丹頓台北101專賣店上，預約鑑賞。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓近日發表的Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕表，機芯經NAC電鍍處理、並通過日內瓦印記認證，18K白金或5N粉紅金訂價皆為142萬元，已可於江詩丹頓台北101專賣店上，預約鑑賞。圖 / 江詩丹頓提供
二樓的空間內並具備一方小巧的製表工作台，收藏家可於此和製表師盡情互動、討論。圖 / 江詩丹頓提供
二樓的空間內並具備一方小巧的製表工作台，收藏家可於此和製表師盡情互動、討論。圖 / 江詩丹頓提供
嶄新的江詩丹頓銀座旗艦店外觀靈感來自品牌經典的「馬耳他」十字標誌，兩層樓並裝飾了與日本插畫家、圖文作家特別創作的藝術品。圖 / 江詩丹頓提供
嶄新的江詩丹頓銀座旗艦店外觀靈感來自品牌經典的「馬耳他」十字標誌，兩層樓並裝飾了與日本插畫家、圖文作家特別創作的藝術品。圖 / 江詩丹頓提供
日、法混血的女演員美波（Minami）同時也是一名畫家，出席時手上則配戴了江詩丹頓的Egérie系列珠寶女表。圖 / 江詩丹頓提供
日、法混血的女演員美波（Minami）同時也是一名畫家，出席時手上則配戴了江詩丹頓的Egérie系列珠寶女表。圖 / 江詩丹頓提供

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