江詩丹頓銀座旗艦店新開幕 收藏家系列骨董時計成亮點

隨著今年在美國紐約開設全新旗艦店，頂級瑞士鐘表品牌江詩丹頓再度於亞洲佈局，近日於東京開設全新品牌專賣店，並落腳於高級繁華精品街區的銀座四町目。專賣店開幕式更進行了日本傳統的「鏡開（Kagami Biraki）」儀式，除了帶有日本習俗中開幕、祈福、慶賀之意，也象徵品牌在亞洲佈局的全新一頁。

開幕儀式上眾多邀請的貴賓並不僅於演藝人士，並包含在音樂、平面設計、服裝設計、藝術藝文的不同領域，包含有日法混血演員美波（Minami）、指揮家佐渡裕、設計師佐藤可士和、落語家瀧川鯉斗、芭蕾舞者中村祥子、設計師小泉智貴、足球明星播戶龍二，都出席了12月初的開幕典禮。嶄新的江詩丹頓銀座旗艦店外觀靈感來自品牌經典的「馬耳他」十字標誌，兩層樓並裝飾了與日本插畫家、圖畫書作家合作特別創作的藝術品。值得一提的是，二樓的空間內並具備一方小巧的製表工作台，收藏家可於此和製表師盡情互動，同時該店面也是全世界極少數展出Les Collectionneurs收藏家系列骨董時計的品牌專賣店之一，展現其在亞洲專賣店中的獨特位置。