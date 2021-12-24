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女神杯杯到你家？臺虎聖誕蘋果酒禮盒重版出來手刀搶！
平安夜，派對、聚會、交換禮物、分享關心才是正經事。交換禮物不知道挑什麼好？最後一刻的現在你都還有一個好選擇：臺虎精釀的「TIPSY聖誕蘋果酒禮盒」，繼去年推出後頗受好評，今年緊急加碼再度上架，除了內含三款特製水果西打將草莓與蘋果入酒，更有一款維納斯女神玻璃杯，讓人將「女神杯杯」輕鬆帶回家。
帶有可愛插畫、黑色提把的白色紙盒內，共有包含「金蘋果樂園（Golden Cider）」、「莓納斯的誕生（Strawberry Cider）」、「最後的蘋果派（Apple Pie Cider）」等三款不同風味的Cider，同時搭配專屬玻璃杯，分別以伊甸園、聖經中的最後晚餐、維納斯的誕生為靈感。其中「莓納斯的誕生」的專屬玻璃杯上更有著從貝殼中誕生的維納斯女生，手上不忘拿著啤酒杯，微醺也逗趣。同時禮盒內的零件還可DIY打造一棵迷你聖誕樹，環保、永不凋零。
「TIPSY 聖誕蘋果酒禮盒」將包含330ml的「金蘋果樂園」、「 莓納斯的誕生」與「 最後的蘋果派」各一款，以及對應的專屬玻璃杯各一只，建議售價則為499元。哪裡買？除了全家便利商店開放預購，賣場亦有大潤發、家樂福幫你「傳便便」，成為交換禮物最後一刻的「神隊友」，有型也微醺。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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