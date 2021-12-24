天氣轉涼了！ 武陵蠟梅、福壽山梅花綻放撲鼻香

天氣明顯轉涼，台中市和平區武陵農場蠟梅已綻放五成，楓紅則進入尾聲，只剩三成；更高海拔的福壽山農場賞楓期已結束，梅花悄悄登場撲鼻香，花開近兩成，預計明年1月中旬盛開，獨特的「變色灑金梅」，同一朵梅花出現半紅、半白花瓣，值得遊客細細發掘。

海拔1700至2100公尺的武陵農場，副場長胡發韜指出，場內楓紅只剩下三成，現在進場可欣賞獨特的「楓紅地毯」場景。

胡發韜說，茶莊旁的臘梅園是台灣少數成林且集中的臘梅林，約達40餘棵，花苞已逐漸萌發為黃色，帶有臘質且半透明花瓣，藍天襯托下更顯晶瑩剔透，目前已有五成綻放。

觀賞用的梅花，有紅、白與粉紅，重瓣、單瓣等，品種繁多，後續將接力臘梅盛開，園方預估，最佳賞花期在12月中旬至明年1月中旬間。

福壽山農場副場長王仁助表示，由於農場海拔2200至2600公尺，海拔較高，場內賞楓季已結束，冷空氣一波波抵台，低溫讓場內約500株梅樹相繼綻放，目前梅花開近兩成，紅、粉、白、黃、綠色梅花，將農場妝點的萬象繽紛。

特別的是，攝影師喜歡在梅花林間尋找的「變色灑金梅」，王仁助解說，梅花隨著開花時間逐漸改變顏色，同朵花的花辮，至少變兩種顏色，例如：剛開的花是全白色，之後出現同一朵花上半白半紅的 「鴛鴦梅」，有時一束白花枝跳出幾片紅瓣，甚至一樹可跳出幾枝紅花，值得細細品味。