冬天暖胃也暖心 營養師首選原果研磨堅果飲

暖胃堅果飲是首選，要挑就要選原果研磨營養更加完整。 攝影／黃介璘

氣溫一降就想來杯熱飲暖暖胃，畢竟想在冬季把身體暖起來就要先把胃暖起來。在保健觀念當道的今日，選擇暖胃飲品得左閃高糖份、右避亂七八糟添加物，要喝就要選營養完整的飲品才上道！營養師李婉萍發現台灣銀髮族常有堅果攝取不足的問題，還有忙碌的上班族、正在發育的孩子，在冷冷的季節很適合用完整營養的堅果飲來保健。一杯暖呼呼的原果研磨堅果飲，暖心又暖胃！

原果研磨堅果飲，隨時補充完整營養。 攝影／黃介璘

營養價值高、同時富有可以幫身體調節生理機能好油脂的堅果，是營養界的心頭好，提到養生總少不了堅果家族，特別是對營養格外需要呵護的長青族，想要更輕鬆攝取堅果的養分，堅果專家萬歲牌原果研磨堅果飲，就是一級棒的選擇。

萬歲牌對挑選優質堅果很有經驗，要製作堅果飲則是師法前人智慧，嚴選高品質堅果原粒用原果研磨的方式，這樣講究的製程特別能完整保存不飽和脂肪酸與膳食纖維，一杯用喝的堅果健康方便，手中暖暖的萬歲牌堅果飲，聞得到堅果的香、喝得到堅果的美味，幸福感由內而外洋溢出來。

「南瓜燕麥腰果」堅果飲搭了含膳食纖維的燕麥。 攝影／黃介璘

原來堅果的營養全面還包含膳食纖維！營養師陳琳臻表示，喝原果研磨的堅果沖泡飲也能補充膳食纖維，特別是萬歲牌原果研磨「南瓜燕麥腰果」堅果飲就是搭了膳食纖維含量多更多的燕麥，堅果用喝的口感滑順之外，入口就能感受細緻好喝，簡單以熱水沖泡就是一杯暖胃的濃湯，營養更全面、好吸收，補充更快速，針對膳食纖維吃不夠的族群可以說是一舉數得的優質選。

「全天然紫薯核桃」堅果飲無添加就是最好。 攝影／黃介璘

營養師李婉萍表示，會推薦萬歲牌堅果飲，因為他們家會嚴選新鮮的堅果果仁，將完整的果仁磨碎製成沖泡飲，也就是所謂的「原果研磨」技術，不但能保留完整營養素，顆粒也變得更適口，可以快速沖泡，也比較好吞嚥，對長輩來說是很好的營養食物來源。萬歲牌全天然系列更是標榜100%無人工、化學添加物。每日所需營養素一杯滿足，食用真方便，從早餐、下午點心到消夜，想喝隨時沖泡，即刻擁有幸福又飽足的美好滋味。

萬歲牌原果研磨堅果飲有全天然紫薯核桃、南瓜腰果燕麥和古早味麵茶、擂茶等多種口味，這個冬季原果研磨堅果飲全部備好，營養做後盾、幸福滿心頭，要暖胃的分分秒秒，就來一杯口感細緻滑順萬歲牌原果研磨堅果飲。