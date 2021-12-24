北海岸13處觀光據點今晚點亮光雕 浪漫光環境增添溫暖

為迎接耶誕節、元旦、明年春節等假期的到來，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今晚啟動「北海岸遊憩據點光環境」，運用節慶及在地意象主題燈飾串起北海岸各遊憩景點，營造歡樂浪漫的光環境效果，讓寒冷的冬季夜裡增添溫暖氣氛。

今年北海岸遊憩據點光環境共規畫13處，包括三芝淺水灣「踏雪精靈」，馴鹿於點亮的灌木叢中跳躍，伴隨遊客進入北海岸感受悠閒風情；石門白沙灣「彩蝶翩翩，象徵吉祥美好的蝴蝶於白沙灣大道翩翩起舞，入口打造絢麗燈海呈現熱鬧氛圍。

極北藍點「星光之城，以和諧色調凸顯台灣最北邊的建築，在夜裡成為最亮的星點；月灣停車場「蝶戀月灣」，蝶舞紛飛邀月同行，光影成了最佳旅伴；婚紗廣場「情定北方使用暖白及粉色系，搭配心心相印造型燈飾，展現海洋浪漫風情；風箏公園「逐風星河，五彩繽紛的風箏各自翱翔，喚起旅人內心的童趣。

金山跳石咖啡區「跳石銀瀾」，由色彩繽紛的蝴蝶和波光粼粼般的燈飾妝點著跳石海岸；中角灣「花漾漫遊」，以櫻花燈飾點綴坡道，帶領遊客欣賞中角灣夜色之美；萬里野柳地質公園周邊「奇幻光林」營造聖誕氛圍，感受星夜浪漫的同時，也提前為明年野柳石光活動預告。

基隆情人湖入口「戀戀初雪」，片片雪花布置在沿途牆面，開啟通往幸福的道路；湖海灣「花語繾綣」適合旅人停泊，回憶旅途的美好；汫水澳「旅人咖啡」，一覽無遺的大海美景有讓人心情變好的療癒魔力，來杯咖啡溫暖手心及心靈，享受剛好的寂靜；和平島公園「微光星球」，多彩微光漫布一角，和天上微星守護著微微入睡的和平島。

北觀處長陳美秀表示，光環境活動展示自今晚到到明年2月28日，每晚5時到10時點燈，歡迎民眾白天到北海岸景點遊玩、欣賞藝術創作、逛老街品嘗美食甜點、享受溫泉好湯、採買伴手禮，夜間在星光及幸福浪漫的光環境點綴下，感受北海岸多樣魅力。

北觀處官網 http://www.northguan-nsa.gov.tw/