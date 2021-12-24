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嘉縣民雄落羽松秘境倒映水面 吸引攝影玩家取景拍照
天冷，落羽松也紅了，冬天是落羽松的季節，嘉義縣繼網友票選兩處落羽松秘境：中埔鄉鹽館落羽松秘境，以及太保市魚寮遺址落羽松；民雄鄉縣道166旁大崎村北天宮附近有座廢棄魚池，周圍30棵落羽松，倒映水面上如詩如畫，吸引遊客及攝影玩家取景，成為新興落羽松秘境。
攝影師曾國根拍攝民雄鄉落羽松秘境，貼臉書與網友朋友分享，每年冬季12月到1月份，是賞落羽松的最佳季節，這時落羽松隨著氣後漸漸變色，由澄黃轉紅，交織成如詩如畫的季節限定美景，倒映水上更美，觀賞落羽松美景不必開車上山，成為冬季休閒活動。
中埔、太保及民雄鄉等三處落羽松秘境，都是私人打造，民雄鄉秘境承租人從事景觀相關事業，外地移居，設工廠在民雄及竹崎鄉交界，，看見社區入口有處廢棄魚池，營造景觀，6年前在魚池周圍種約30棵落羽松，栽培修剪，紅黃綠等顏色葉片層層疊疊交錯，倒映水面如詩如畫。
落羽松有水景更美，太保魚寮及民雄鄉落羽松都有水景，中埔鄉屬農地落羽松隧道，太保魚寮遺址環境有如台中溪頭忘憂森林，由在地居民整治水圳、種落羽松，成為美麗落羽松溪流，讓遊客、攝影玩家容易拍出水中倒影美景。
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