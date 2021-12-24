A5和牛、帝王蟹入菜 帕莎蒂娜冬季菜單端出美味

高雄知名法式餐廳帕莎蒂娜推出全新冬季菜單，選用日本A5和牛、鴨肝、帝王蟹等頂級食材搭配台灣當令海鮮及蔬果香草，讓台灣風味與法式料理工序碰撞出精采火花。

帕莎蒂娜董事長許正吉多年來堅持旗下法式餐廳走道地品味，同時也精挑在地食材入菜，落實減碳風潮，打造品牌，今年冬季由主廚端出蚵仔寮手打章魚等全新菜色，饗宴饕客。

這份冬季菜單包括烤斑節明蝦與美國霜降牛排雙拼、白酒蒸蚵仔寮海螺；淋上檸檬蛋黃醬，搭配特製焦糖胡蘿蔔泥當季鮮蝦、撒上煙燻沙丁魚鹹蛋黃金沙的蟹肉塔，波特酒燉和牛頰等，海陸雙享。

其中鴨肉清湯以正宗法式澄清湯手法，將大量蔬菜與全鴨經過繁複過濾，小火慢煮10小時呈現琥珀色清湯，再搭配嫩煎鴨肝，呈現特別的一鴨兩吃。