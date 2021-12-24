疫後新風潮 美術館、劇院慶耶誕 拚創意也拚民眾參與

今天是耶誕夜，想好到哪裡度過這個美麗又溫暖的夜腕了嗎？歷經新冠疫情風暴，今年各大美術館、劇院卻紛紛端出史上規模最大的的耶誕活動與藝術裝置，拚創意也拚民眾的參與互動。台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，希望透過重要節慶，將表演藝術以「沒有門檻」的方式融入大眾的生活節奏。

大家對耶誕裝飾的印象是耶誕樹，但台中歌劇院卻不只於此。台中歌劇院月初推出「光的四重奏」由藝術家王奕盛設計統籌，攜手音樂家柯智豪，將大劇院前廳19米高曲牆幻化為西班牙聖家堂光影彩繪，打造療癒人心的耶誕世界。王奕盛表示，作品發想源自兒時與哥哥一同到教堂領耶誕糖果的回憶，「希望用溫暖的光芒傳遞耶誕節獨有的祥和與愛的氛圍。」

「光的四重奏」由粉紫色的「祈禱Pray」、紅色「愛Love」、藍色「和平Peace」以及橘黃色「希望Hope」等四主題，交織成充滿軟萌奇幻生物居住的魔法世界。王奕盛表示，在與疫情共存的日子裡，大家都感到消沉、疲憊，這次的作品由四個正向的關鍵字切入創作，希望能在年末帶給大家溫暖的耶誕祝福；營造如走進西班牙聖家堂、被多彩美麗的光影震懾的效果，「希望大家仰頭觀賞之際，立刻能感受到心靈上的平靜與慰藉。」

台中歌劇院還引進國外行之有年的「劇場套餐(Theater Menu，指看戲前吃的套餐)」，推出以台中劇院主打歌劇「塞維亞理髮師」為主題的主題聖誕限定套餐「羅西尼牛排」，以美食向歌劇大師羅西尼致敬。並在頂樓打造五彩繽紛的空中花園耶誕裝飾，耶誕老公公「倒頭栽」鑽進煙囪的幽默造型，令人會心一笑。

台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，她想邀邀樂迷「夏天來看音樂劇、耶誕假期看歌劇、歲末參加跨年音樂會」，這也是劇院嘗試將表演藝術以「沒有門檻」的方式融入大家生活節奏的理念。

台北流行音樂中心打造則打造八米高的巨型音樂盒耶誕樹作為耶誕節主燈，並從今天起連續三天舉辦「北流耶誕小鎮」。主燈的設計概念為大型的耶誕音樂盒，搭配音樂展現獨特節慶光芒與現代感，象徵北流將北流南基地打開，為音樂人打造從創作到展演的平台，如同打開一個音樂盒，閃耀光線旋轉譜出美麗樂章。

台南奇美博物館的耶誕應景活動則強化大眾的參與感，在館內雕塑大道提供鋼琴，邀請民眾化身演奏家，只要拿出勇氣就能享受置身博物館內演奏鋼琴的獨特體驗。戶外廣場也打造一座「快閃美術館」，邀小朋友發揮創意盡情著色。