誰會不愛玫瑰？Cath Kidston來台十周年 新印花好浪漫

英國經典印花品牌Cath Kidston歡慶來台十周年,剛好正值耶誕、跨年這幾個年底重要節日,這個剛迎來新任創意總監Holly Marler的品牌除了帶來充滿節慶氛圍的印花新品之外,也推出了台灣獨家的慶祝活動,讓歡欣熱鬧的氛圍可以一路延續到農曆新年。

挾帶曾任職於Alexander McQueen、Liberty、Temperley London等品牌設計的豐富經驗,Holly Marler於今年冬季首度公開出自於其手的印花設計系列,以富含感性的敘事性筆觸,為Cath Kidston帶來了融合既有風貌與使用全新視角。「我將這次的設計主軸著重於『擁抱品牌經典設計』與『呈現令人耳目一新的現代感風貌』。」Holly Marler表示。她重新定義了Cath Kidston品牌印花創作,創造出精巧、細緻、工藝感十足的「The Rose Revival玫瑰復興印花」系列,豔紅高貴的玫瑰,結合不同的經典圖騰,浪漫優雅又充滿藝術感。從包款、服裝到居家用品,都能感受到玫瑰妝點出的精緻生活美學魅力。

這次為了慶祝品牌來台十周年,Cath Kidston特別以開朗、自信、富含朝氣的明亮配色「Brave Soul無畏的勇敢靈魂」,作為台灣專屬的代表紀念印花。此印花由品牌向來深受愛戴的Mews Disty印花為基底,添加上莎士比亞戲劇「奧賽羅」中的經典對白「Wear your heart on your sleeve」片語座落於小花、細緻精巧的愛心和紅唇之間。品牌以「Brave Soul無畏的勇敢靈魂」推出了「店櫃似顏繪」和「濾鏡抽獎活動」,前者在指定日期與店櫃消費滿額,就可以獲得繪師現場繪製的專屬似顏繪一張。後者則是在即日起至2022年1月9日23:59止,使用Cath Kidston台灣限定10周年紀念Brave Soul印花濾鏡拍照,上傳於個人IG公開帳號限動或貼文並@cathkidstontaiwan官方帳號,即有機會獲得好禮。包含Cath Kidston Taiwan品牌限定紀念禮組、Brave Soul印花似顏繪乙份,活動辦法以Cath Kidston Taiwan官方社群之實際活動公告資訊為準。

似顏繪滿額贈活動日期、方式:

12/25 14:00-17:00統一時代百貨台北店2F

12/26 14:00-17:00高雄漢神巨蛋3F