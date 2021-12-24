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誰會不愛玫瑰？Cath Kidston來台十周年 新印花好浪漫

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
這次為了慶祝品牌來台十周年，Cath Kidston推出了「濾鏡抽獎活動」。圖／Cath Kidston提供
這次為了慶祝品牌來台十周年，Cath Kidston推出了「濾鏡抽獎活動」。圖／Cath Kidston提供

英國經典印花品牌Cath Kidston歡慶來台十周年，剛好正值耶誕、跨年這幾個年底重要節日，這個剛迎來新任創意總監Holly Marler的品牌除了帶來充滿節慶氛圍的印花新品之外，也推出了台灣獨家的慶祝活動，讓歡欣熱鬧的氛圍可以一路延續到農曆新年。

挾帶曾任職於Alexander McQueen、Liberty、Temperley London等品牌設計的豐富經驗，Holly Marler於今年冬季首度公開出自於其手的印花設計系列，以富含感性的敘事性筆觸，為Cath Kidston帶來了融合既有風貌與使用全新視角。「我將這次的設計主軸著重於『擁抱品牌經典設計』與『呈現令人耳目一新的現代感風貌』。」Holly Marler表示。她重新定義了Cath Kidston品牌印花創作，創造出精巧、細緻、工藝感十足的「The Rose Revival玫瑰復興印花」系列，豔紅高貴的玫瑰，結合不同的經典圖騰，浪漫優雅又充滿藝術感。從包款、服裝到居家用品，都能感受到玫瑰妝點出的精緻生活美學魅力。

這次為了慶祝品牌來台十周年，Cath Kidston特別以開朗、自信、富含朝氣的明亮配色「Brave Soul無畏的勇敢靈魂」，作為台灣專屬的代表紀念印花。此印花由品牌向來深受愛戴的Mews Disty印花為基底，添加上莎士比亞戲劇「奧賽羅」中的經典對白「Wear your heart on your sleeve」片語座落於小花、細緻精巧的愛心和紅唇之間。品牌以「Brave Soul無畏的勇敢靈魂」推出了「店櫃似顏繪」和「濾鏡抽獎活動」，前者在指定日期與店櫃消費滿額，就可以獲得繪師現場繪製的專屬似顏繪一張。後者則是在即日起至2022年1月9日23:59止，使用Cath Kidston台灣限定10周年紀念Brave Soul印花濾鏡拍照，上傳於個人IG公開帳號限動或貼文並@cathkidstontaiwan官方帳號，即有機會獲得好禮。包含Cath Kidston Taiwan品牌限定紀念禮組、Brave Soul印花似顏繪乙份，活動辦法以Cath Kidston Taiwan官方社群之實際活動公告資訊為準。

似顏繪滿額贈活動日期、方式：

12/25 14:00-17:00統一時代百貨台北店2F

12/26 14:00-17:00高雄漢神巨蛋3F

凡於以上指定日期、店櫃，現場消費滿NT$2,500，即可獲得繪師現場繪製的專屬似顏繪一張。

這次為了慶祝品牌來台十周年，Cath Kidston推出了「店櫃似顏繪」活動。圖／Cath Kidston提供
這次為了慶祝品牌來台十周年，Cath Kidston推出了「店櫃似顏繪」活動。圖／Cath Kidston提供
今年冬季Cath Kidston推出精巧、細緻、工藝感十足的「The Rose Revival玫瑰復興印花」系列。圖／Cath Kidston提供
今年冬季Cath Kidston推出精巧、細緻、工藝感十足的「The Rose Revival玫瑰復興印花」系列。圖／Cath Kidston提供
今年冬季Cath Kidston推出精巧、細緻、工藝感十足的「The Rose Revival玫瑰復興印花」系列。圖／Cath Kidston提供
今年冬季Cath Kidston推出精巧、細緻、工藝感十足的「The Rose Revival玫瑰復興印花」系列。圖／Cath Kidston提供
Cherished限量品牌印花桌巾，2,880元。圖／Cath Kidston提供
Cherished限量品牌印花桌巾，2,880元。圖／Cath Kidston提供
挾帶曾任職於Alexander McQueen、Liberty、Temperley London等品牌設計的豐富經驗，新任創意總監Holly Marler於今年冬季首度公開出自於其手的印花設計系列。圖／Cath Kidston提供
挾帶曾任職於Alexander McQueen、Liberty、Temperley London等品牌設計的豐富經驗，新任創意總監Holly Marler於今年冬季首度公開出自於其手的印花設計系列。圖／Cath Kidston提供
Brave Soul透明印花玻璃杯二入組，1,680元。圖／Cath Kidston提供
Brave Soul透明印花玻璃杯二入組，1,680元。圖／Cath Kidston提供
Keep Kind高級感花卉餐盤食器，680元。圖／Cath Kidston提供
Keep Kind高級感花卉餐盤食器，680元。圖／Cath Kidston提供
Brave Soul PL橫向寬敞手提肩背包，3,480元。圖／Cath Kidston提供
Brave Soul PL橫向寬敞手提肩背包，3,480元。圖／Cath Kidston提供
Cherished泡棉感環保提把斜背包，3,480元。圖／Cath Kidston提供
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Brave Soul荷葉邊抓皺假領，1,080元。圖／Cath Kidston提供
Brave Soul荷葉邊抓皺假領，1,080元。圖／Cath Kidston提供
Sunshine英式復古方型印花絲巾，3,980元。圖／Cath Kidston提供
Sunshine英式復古方型印花絲巾，3,980元。圖／Cath Kidston提供
挾帶曾任職於Alexander McQueen、Liberty、Temperley London等品牌設計的豐富經驗，新任創意總監Holly Marler於今年冬季首度公開出自於其手的印花設計系列。圖／Cath Kidston提供
挾帶曾任職於Alexander McQueen、Liberty、Temperley London等品牌設計的豐富經驗，新任創意總監Holly Marler於今年冬季首度公開出自於其手的印花設計系列。圖／Cath Kidston提供
Cherished短提把環保拉鍊萬用包，980元。圖／Cath Kidston提供
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Alphabet B字母刺繡棉質收納袋，1,180元。圖／Cath Kidston提供
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Love Letter合身上衣，2,680元。圖／Cath Kidston提供
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品牌 統一時代百貨

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