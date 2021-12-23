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南部空際驚現神秘不明飛行物 國防部：海空域狀況正常

15種奶油捲買1送1！還有「KitKat巧克力肉桂捲」新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
捲捲人生將於指定日期推出「奶油捲買1送1」的優惠。圖／捲捲人生提供
捲捲人生將於指定日期推出「奶油捲買1送1」的優惠。圖／捲捲人生提供

9月5日在微風台北車站正式開幕的「捲捲人生 奶油捲專賣店」，至今已經拓展2間分店、3間快閃店，並且推出15種口味的奶油捲。12月26日起，也將聯名威化餅「KitKat」限時推出「巧克力碎片肉桂捲」。另外在指定日還推出「全品項買1送1」的回饋優惠。

捲捲人生目前共有微風台北車站、忠孝SOGO百貨店、台中中友百貨店等門市，並於中壢大江國際購物中心、新竹遠東巨城、嘉義新光設有快閃店。提供有布魯貝梨、士多啤梨、白蘭地令狗、雷夢乳酪等多種口味的奶油捲。自12月26日至2月28日期間，捲捲人生也攜手KitKat推出「巧克力碎片肉桂捲」，除了有著肉桂香氣外，還搭配有核桃顆粒，以及包裹著巧克力醬的KitKat威化餅乾碎片，帶來外酥內鬆軟的層次滋味，每顆159元。（快閃店未販售）

為慶祝聖誕佳節與跨年，捲捲人生全台門市與快閃店於12月24、25、31日的每日下午3點，推出「奶油捲全品項買1送1」的優惠，限量100套，送完為止。

捲捲人生攜手KitKat推出「巧克力碎片肉桂捲」，每顆159元。圖／捲捲人生提供
捲捲人生攜手KitKat推出「巧克力碎片肉桂捲」，每顆159元。圖／捲捲人生提供

快閃 巧克力 台北車站

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