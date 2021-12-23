聖誕女王駕到！Apple Music聖誕特輯打造滿分佳節氣氛

最近走到哪肯定都被聖誕氣氛籠罩，如果在家也想要打造溫馨慶祝的氛圍，除了繽紛的聖誕樹和燈飾、用心張羅好的晚餐，當然也不能錯過最歡樂應景的聖誕音樂歌單，輕鬆打造滿分到位的佳節氣氛！

現在只要隨時點開Apple Music聖誕特輯專區，無論是必備經典、節日暢銷、R&B金曲或聖誕爵士，都能以歡樂應景的音樂做完美點綴，超過百首歌曲選擇，整夜都不怕音樂重複。其中，當然也絕不能少了「聖誕女王」瑪麗亞凱莉的經典歌曲，Apple Music特別精選了她專屬的「Mariah Carey: A Holiday Playlist」，從必唱金曲〈All I Want For Christmas Is You〉到今年與潮痞天才凱利德Khalid和福音天王柯克富蘭克森Kirk Franklin聯手打造的〈Fall in Love at Christmas〉全都完整收錄，陪伴所有民眾度過這個重要的節日。

而想要立刻炒熱氣氛，透過小巧繽紛的HomePod mini，單顆就能在餐桌區展現絕佳音質，2顆以上還可營造出整個派對空間的立體聲享受，家裡就是最有氣氛的派對場地，美妙的耶誕節就此展開。最新推出的橙色、黃色款，更是立刻讓家中氣氛都溫暖了起來。