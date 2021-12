聖誕女王駕到！Apple Music聖誕特輯打造滿分佳節氣氛

最近走到哪肯定都被聖誕氣氛籠罩,如果在家也想要打造溫馨慶祝的氛圍,除了繽紛的聖誕樹和燈飾、用心張羅好的晚餐,當然也不能錯過最歡樂應景的聖誕音樂歌單,輕鬆打造滿分到位的佳節氣氛!

現在只要隨時點開Apple Music聖誕特輯專區,無論是必備經典、節日暢銷、R&B金曲或聖誕爵士,都能以歡樂應景的音樂做完美點綴,超過百首歌曲選擇,整夜都不怕音樂重複。其中,當然也絕不能少了「聖誕女王」瑪麗亞凱莉的經典歌曲,Apple Music特別精選了她專屬的「Mariah Carey: A Holiday Playlist」,從必唱金曲〈All I Want For Christmas Is You〉到今年與潮痞天才凱利德Khalid和福音天王柯克富蘭克森Kirk Franklin聯手打造的〈Fall in Love at Christmas〉全都完整收錄,陪伴所有民眾度過這個重要的節日。

而想要立刻炒熱氣氛,透過小巧繽紛的HomePod mini,單顆就能在餐桌區展現絕佳音質,2顆以上還可營造出整個派對空間的立體聲享受,家裡就是最有氣氛的派對場地,美妙的耶誕節就此展開。最新推出的橙色、黃色款,更是立刻讓家中氣氛都溫暖了起來。