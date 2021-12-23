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好聽用「喝」的！P.S. I Love You Bar 16首金曲全入酒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以電影名稱會靈感的P.S. I Love You酒吧，近日嚴選16首膾炙人口的中西暢銷金曲，並從音樂得到靈感打造16首創意調酒，預計將在2022年1月1日開始販售。圖 / P.S.I Love You Bar提供
以電影名稱會靈感的P.S. I Love You酒吧，近日嚴選16首膾炙人口的中西暢銷金曲，並從音樂得到靈感打造16首創意調酒，預計將在2022年1月1日開始販售。圖 / P.S.I Love You Bar提供

當你孤單時你會想起誰？有人傳了簡訊、有人則是靠音樂傳遞思念。以電影名稱為靈感的P.S. I Love You酒吧，近日嚴選16首膾炙人口的中西暢銷金曲，打造出全新16首創意調酒，預計將在2022年1月1日開始販售。

本次酒譜由曾獲百加得傳世雞尾酒大賽冠軍得主的調酒師Kevin Luo駱威宏擔任顧問，並與店內調酒師多位共同創作。16杯調酒包含像是李宗盛創作「娃娃」金智娟原唱的〈飄洋過海來看你〉、盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉、陳奕迅的〈紅玫瑰〉，風味則以茶、花草、蔬果與香料為四大方向，組合創作；其中「紅玫瑰」是以茉莉、櫻桃，創造輕柔風味，「飄洋過海來看你」則以在地鳳梨搭配進口茴香酒，象徵遠距離的愛，「刻在我心底的名字」則從經典的馬丁尼改編，使用了蒔蘿、薄荷和青蘋果，搭配出草本跟香料的激盪，16杯特調各藏巧思。

P.S I Love You並針對即將來臨的跨年推出兩場派對方案，包含新年特調、氣泡酒、啤酒等多款酒類，並備有下酒小食持續供應，組合價每人1,299元，讓有情人以音樂和微醺告別2021、擁抱2022，目前已可以電話02-8771-8520或餐廳控位系統inline線上訂位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創意特調「飄洋過海來看你」，是以在地鳳梨搭配進口茴香酒，而微酸、微甜的鳳梨，更是遠距離時相思的複雜滋味。圖 / P.S.I Love You Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
創意特調「飄洋過海來看你」，是以在地鳳梨搭配進口茴香酒，而微酸、微甜的鳳梨，更是遠距離時相思的複雜滋味。圖 / P.S.I Love You Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
16首嚴選中西金曲，將讓人透過風味和記憶，以音樂寄情。圖 / P.S.I Love You Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
16首嚴選中西金曲，將讓人透過風味和記憶，以音樂寄情。圖 / P.S.I Love You Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以茉莉、櫻桃，創造輕柔的風味，特調「紅玫瑰」象徵著握在手中的愛情、花香和夢。圖 / P.S.I Love You Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以茉莉、櫻桃，創造輕柔的風味，特調「紅玫瑰」象徵著握在手中的愛情、花香和夢。圖 / P.S.I Love You Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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