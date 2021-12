好聽用「喝」的！P.S. I Love You Bar 16首金曲全入酒

當你孤單時你會想起誰?有人傳了簡訊、有人則是靠音樂傳遞思念。以電影名稱為靈感的P.S. I Love You酒吧,近日嚴選16首膾炙人口的中西暢銷金曲,打造出全新16首創意調酒,預計將在2022年1月1日開始販售。

本次酒譜由曾獲百加得傳世雞尾酒大賽冠軍得主的調酒師Kevin Luo駱威宏擔任顧問,並與店內調酒師多位共同創作。16杯調酒包含像是李宗盛創作「娃娃」金智娟原唱的〈飄洋過海來看你〉、盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉、陳奕迅的〈紅玫瑰〉,風味則以茶、花草、蔬果與香料為四大方向,組合創作;其中「紅玫瑰」是以茉莉、櫻桃,創造輕柔風味,「飄洋過海來看你」則以在地鳳梨搭配進口茴香酒,象徵遠距離的愛,「刻在我心底的名字」則從經典的馬丁尼改編,使用了蒔蘿、薄荷和青蘋果,搭配出草本跟香料的激盪,16杯特調各藏巧思。

P.S I Love You並針對即將來臨的跨年推出兩場派對方案,包含新年特調、氣泡酒、啤酒等多款酒類,並備有下酒小食持續供應,組合價每人1,299元,讓有情人以音樂和微醺告別2021、擁抱2022,目前已可以電話02-8771-8520或餐廳控位系統inline線上訂位。