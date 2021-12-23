跟著日本億萬富翁前澤友作上太空？手上腕表是這枚！
日本巨富前澤友作（Yusaku Maezawa）日前甫完成了12天太空之旅，並平安返回地球。除了在太空中發起捐款、返回地球後的飲食受到全世界關心，其實前澤友作在太空中的一段影片，也悄悄透露了一個隱藏亮點：他手上配戴的橘色橡膠表帶酒桶型腕表，極有可能是頂級鐘表品牌RICHARD MILLE的RM 27-02 Rafael Nadal陀飛輪腕表。
身為日本億萬富翁的前澤友作，根據《富比士》報導其2021年的身價為淨值約19億美元，折合台幣約576億7,600萬元。前澤友作本身熱愛名表、名車，同時他並收藏了RICHARD MILLE與網球天王、西班牙職業網壇球星Rafael Nadal聯名的多只表款。雖然在一段影片中一閃而過，但能讓前澤友作配戴上太空的，極有可能是其中他在個人instagram秀出多次的RM 27-02陀飛輪。
在2021年12月19日前澤友作的ig貼文中，已經可以看見他身著橘色T恤、配戴了橘色表帶的表款，事實上，這枚表款也曾在2018年9月10日配戴過，並清楚在可見為RM 27-02款式。值得一提的是：前澤友作確實是RICHARD MILLE的超級粉絲：他曾在2016年7月24日的連續四則ig貼文中，秀出黑色的RM27、RM 27-01、RM 27-02，並秀出三款腕表總重94公克的驚人數據。其中這次他「戴」上太空的款式則應為RM 27-02陀飛輪腕表，表款是品牌與Rafael Nadal一同設計、開發，具備一體式NTPT碳纖維底板、五級鈦合金橋板，並具備陀飛輪功能，全球限量50只。
據瞭解，包含RM 27、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03的四款前作皆已全數售完，較近一次的兩造聯名表款則為日前發表、被稱為「小納達爾」系列的RM 35-03腕表；新款RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表除了機芯研發耗時三年、具有特殊的蝴蝶式結構自動盤，也將是該系列的最後一款，加上同系列前述表款都已停產，更讓新作頗具收藏價值。新款具有藍、白兩種不同配色的Quartz TPT®石英纖維表殼，訂價皆約646萬元。
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