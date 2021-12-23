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無印良品攜手春池玻璃 打造全台首間玻璃工坊體驗DIY

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
春池玻璃致力於回收玻璃，創造循環經濟。圖／無印良品提供
春池玻璃致力於回收玻璃，創造循環經濟。圖／無印良品提供

MUJI無印良品將於2022年1月26日於美麗華開設旗艦店，推出許多新服務，其中首度與台灣最具規模的回收玻璃公司「春池玻璃」合作，打造台灣獨家的玻璃工坊，將販售各種玻璃製品，並有玻璃DIY體驗服務，也有玻璃回收服務，希望藉由實際行動，讓更多人認識與了解玻璃的循環經濟。

無印良品在商品開發上，堅持選擇素材、檢視製程、簡化包裝，並在社會責任上，希望對社會有所貢獻，因此才與春池玻璃攜手，透過商品與服務，讓更多人了解、實踐與自然共生、資源循環的永續社會。

根據春池玻璃統計，台灣每年回收玻璃達1億公斤，經過相關回收製程後，約有50%變成原物料、25%變成建材、20%變成玻璃製品，5%則製成藝術品。

雙方於美麗華旗艦店合作的玻璃工坊，提供更多玻璃的生活用品，並有DIY體驗與提供玻璃回收服務。

MUJI無印良品與春池玻璃合作，將打造玻璃工坊。圖／無印良品提供
MUJI無印良品與春池玻璃合作，將打造玻璃工坊。圖／無印良品提供

無印良品 DIY

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