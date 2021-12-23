凱特妃、貝克漢魅力太強！名人牌一出 耶誕毛衣賣光光

耶誕節穿毛衣的傳統在這幾年隨著社群網路的發展持續熱燒，不管是哪個世代都緊跟這股流行，在年底的節慶氛圍中用毛衣展現溫暖、溫馨的樸實時尚感。如果再加上名人效應，那可是一波難以忽視的節慶商機。前陣子前足球巨星貝克漢才在社群中秀出自己穿了老婆維多利亞以前所屬團體辣妹合唱團的紀念毛衣，沒想到才過了一週多，該件毛衣就已經售罄，讓人不得不折服於這夫妻倆驚人的影響力。

貝克漢日前穿著老婆維多利亞所屬辣妹合唱團的紀念周邊毛衣，並搭配「是的！我是辣妹合唱團和維多利亞的粉絲」這樣的另類告白字句，趁機放閃，而因為他這位最佳模特兒的加持，再加上55英鎊的售價，讓這件衣服目前已經斷貨。另一方面，同樣是英國最有時尚影響力的人，劍橋公爵夫人凱特密道頓最近穿的一件紅色MIU MIU毛衣也瞬間賣到缺貨，不過這件衣服可不便宜，要價1,350英鎊，相較之下她的帶貨力實在超驚人。