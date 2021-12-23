快訊

四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國王派＋紅酒香料包！小草作×吉可頌聯名禮盒飄歐洲味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒共有2組組合，每套1,270元起。圖／小草作提供
小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒共有2組組合，每套1,270元起。圖／小草作提供

歲末將至，台灣花草茶品牌「小草作」攜手被譽為「台北最強可頌」的「吉可頌丹麥專門店」，合作推出「小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒」，藉由國王派搭配紅酒香料包的組合，帶給民眾滿滿的歐式新年氣息。

「吉可頌丹麥專賣店」的行政主廚吉雍佩登（Guillaume Pédron），過去是法國國家級麵包烘焙工藝首獎得主Frederic Lalos的得意門生，多年前隨著法國米其林三星名廚Yannick Alleno旗下法式餐廳來台，後來為愛留在台灣，開設吉可頌丹麥專賣店，主打一系列法式麵包，針對歲末推出的「國王派」，選用百年歷史的法國依思尼奶油作為原料，再搭配上自製杏仁奶油餡，帶來濃郁的香氣與層次口感。至於「小草作」則是自2014年創立至今，推出有一系列花草果茶產品，其中「紅酒香料包」自2017年面市以來，已經累積銷售超過10萬包。

此次雙品牌聯名推出的「小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒」，即是集結各自的明星商品，共有2種不同組合選擇。「7吋經典原味國王派搭配2款紅酒香料包」，自取價1,270元，宅配價1,520元；「7吋肉桂杏香國王派搭配紅酒香料包」，自取價1,350元，宅配價則為1,600元，均各限量100組。

延伸閱讀

遭謠傳「本是男兒郎」 法國第一夫人不忍了喊告

英國天菜VS.法國天菜妳選誰？《艾蜜莉在巴黎2》終於開播，四大劇情亮點搶先看

食譜／江湖一點訣！美味家常紅酒燉牛肉這樣烹煮

汙染無國界 研究：法國高山空氣中發現北美微塑膠

相關新聞

漫悠 宛如溫暖問候撩人心緒

名為Le Petit Charme的本案隱身於鬧區一家法式旅店頂樓，為擁有餐飲專業背景的店主，研發各式無菜單料理以分享饕客、好友的秘密基地。

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

凱特妃、貝克漢魅力太強！名人牌一出 耶誕毛衣賣光光

耶誕節穿毛衣的傳統在這幾年隨著社群網路的發展持續熱燒，不管是哪個世代都緊跟這股流行，在年底的節慶氛圍中用毛衣展現溫暖、溫...

國王派＋紅酒香料包！小草作×吉可頌聯名禮盒飄歐洲味

歲末將至，台灣花草茶品牌「小草作」攜手被譽為「台北最強可頌」的「吉可頌丹麥專門店」，合作推出「小草作 X吉可頌 共饗微醺...

CITIZEN、Grand Seiko用頂尖工藝凝結最美色調

日系製表因為秉持著職人般的精神，細膩程度不輸歐洲主流品牌，同時性價比高，深受消費者喜愛。而在近期市場掀起多彩面盤熱潮的同...

FENDI、VERSACE時尚LOGO組成表帶！華麗經典超滿足

辨識度高的logo圖騰一直是時尚品最受歡迎的設計元素。今年秋冬，來自義大利的品牌FENDI和VERSACE更將這項的概念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。