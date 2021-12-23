國王派＋紅酒香料包！小草作×吉可頌聯名禮盒飄歐洲味

歲末將至，台灣花草茶品牌「小草作」攜手被譽為「台北最強可頌」的「吉可頌丹麥專門店」，合作推出「小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒」，藉由國王派搭配紅酒香料包的組合，帶給民眾滿滿的歐式新年氣息。

「吉可頌丹麥專賣店」的行政主廚吉雍佩登（Guillaume Pédron），過去是法國國家級麵包烘焙工藝首獎得主Frederic Lalos的得意門生，多年前隨著法國米其林三星名廚Yannick Alleno旗下法式餐廳來台，後來為愛留在台灣，開設吉可頌丹麥專賣店，主打一系列法式麵包，針對歲末推出的「國王派」，選用百年歷史的法國依思尼奶油作為原料，再搭配上自製杏仁奶油餡，帶來濃郁的香氣與層次口感。至於「小草作」則是自2014年創立至今，推出有一系列花草果茶產品，其中「紅酒香料包」自2017年面市以來，已經累積銷售超過10萬包。

此次雙品牌聯名推出的「小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒」，即是集結各自的明星商品，共有2種不同組合選擇。「7吋經典原味國王派搭配2款紅酒香料包」，自取價1,270元，宅配價1,520元；「7吋肉桂杏香國王派搭配紅酒香料包」，自取價1,350元，宅配價則為1,600元，均各限量100組。