聽新聞
test
0:00 / 0:00
國王派＋紅酒香料包！小草作×吉可頌聯名禮盒飄歐洲味
歲末將至，台灣花草茶品牌「小草作」攜手被譽為「台北最強可頌」的「吉可頌丹麥專門店」，合作推出「小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒」，藉由國王派搭配紅酒香料包的組合，帶給民眾滿滿的歐式新年氣息。
「吉可頌丹麥專賣店」的行政主廚吉雍佩登（Guillaume Pédron），過去是法國國家級麵包烘焙工藝首獎得主Frederic Lalos的得意門生，多年前隨著法國米其林三星名廚Yannick Alleno旗下法式餐廳來台，後來為愛留在台灣，開設吉可頌丹麥專賣店，主打一系列法式麵包，針對歲末推出的「國王派」，選用百年歷史的法國依思尼奶油作為原料，再搭配上自製杏仁奶油餡，帶來濃郁的香氣與層次口感。至於「小草作」則是自2014年創立至今，推出有一系列花草果茶產品，其中「紅酒香料包」自2017年面市以來，已經累積銷售超過10萬包。
此次雙品牌聯名推出的「小草作 X吉可頌 共饗微醺禮盒」，即是集結各自的明星商品，共有2種不同組合選擇。「7吋經典原味國王派搭配2款紅酒香料包」，自取價1,270元，宅配價1,520元；「7吋肉桂杏香國王派搭配紅酒香料包」，自取價1,350元，宅配價則為1,600元，均各限量100組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言