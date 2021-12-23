CITIZEN、Grand Seiko用頂尖工藝凝結最美色調

日系製表因為秉持著職人般的精神，細膩程度不輸歐洲主流品牌，同時性價比高，深受消費者喜愛。而在近期市場掀起多彩面盤熱潮的同時，CITIZEN和Grand Seiko也推出了對應的表款，輔以頂尖工藝，將最美的色調，凝結於手上。

CITIZEN在今年「解禁」讓日本市場獨賣的The CITIZEN系列高級腕表，開始走向國際，其一就是series 8表款。搭載了全新機械機芯，是CITIZEN重新定義日常腕表的標準，推出之後，有著極佳迴響。因此，在年末之際，CITIZEN帶著消費者的期待，打造蘊含自然之美的NA1002-15W限量腕表。設計靈感源自減法美學，有著多切角的外型，加上拉絲及鏡面拋光雙重處理展現對於工藝的要求。但最特別的還是CITIZEN讓表款鍍上松綠，搭配玫瑰金表圈、表殼，還擁有符合日本工業規格「JISB7024」的抗磁機芯，可說是內外皆美。

Grand Seiko SBGJ253腕表，精鋼表殼、表鍊，限量600只，約19萬元。圖／Grand Seiko提供

而在高級鐘表市場討論度高的Grand Seiko也不落人後，從自家雫石高級時計工坊所在地擷取靈感，讓日夜交接時的黃昏時刻的色調，重現在亞太限量的SBGJ253腕表上。此次限量款面盤上的「岩手山紋」呈現的正是雫石高級時計工坊舉目可及的岩手山稜線，不規則放射狀紋路及細緻拋光，彷彿能透過腕表就能眺望岩手山黃昏光影變化時的壯麗景致。但讓藏家眼睛為之一亮的是，這款表搭載曾在2014年獲得日內瓦高級鐘表大賞的9S86機芯，具備絕佳的抗衝擊強度及抗磁強度，使機芯可提供長期精準度。