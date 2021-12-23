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FENDI、VERSACE時尚LOGO組成表帶！華麗經典超滿足

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
時尚品牌將經典logo融入腕表的設計。圖／VERSACE、FENDI提供
時尚品牌將經典logo融入腕表的設計。圖／VERSACE、FENDI提供

辨識度高的logo圖騰一直是時尚品最受歡迎的設計元素。今年秋冬，來自義大利的品牌FENDI和VERSACE更將這項的概念也延伸到腕表的設計。FENDI經典的表款Forever Fendi就是以無限重複的F字母巧妙組成金屬鍊帶，系列腕表最新力作更採用全新的方形表殼，巧玩幾何美學。

Forever Fendi Square系列腕表的多個款式，將鑽石、純正寶石和珍珠母貝，與金、銀和不鏽鋼等材質結合。顏色上則是從黃金和玫瑰金延伸到銀色和黑色，與緞面磨砂或拋光鋼材的紋理相互呼應，備有16毫米迷你款及23毫米兩種尺寸可選，每個款式皆採用品牌最具代表性的交錯FF logo圖案表鍊，以向FENDI的傳統致敬。

VERSACE為女性打造的華麗的Medusa Secret手鍊珠寶表，以品牌不容錯認的Medusa圖騰標誌成為圓形底座上的精美雕刻，透過巧妙的翻蓋機制打開後，顯露出光滑的金色太陽紋表盤與時間，細緻的手鍊以標誌性的鏤空希臘迴紋組成，大膽的比例突顯這珠寶表的柔美又奢華的外觀。同時，全新Greca Logo Chrono也推出大膽奢華的新色：黑色、綠色、藍色、銀白色、冷灰色等，在12點鐘位置均裝飾3D立體Medusa圖騰，表圈上鐫刻希臘迴紋加上六顆螺絲點綴，表帶橫向鍊節上交錯排列的Versace標誌，讓人一眼就能認出其品牌身分。

VERSACE GRECA LOGO CHRONO手表，黑色表面配La Greca表帶，價格店洽。圖／VERSACE提供
VERSACE GRECA LOGO CHRONO手表，黑色表面配La Greca表帶，價格店洽。圖／VERSACE提供
VERSACE MEDUSA SECRET手表香檳色表面款，41,200元。圖／VERSACE提供
VERSACE MEDUSA SECRET手表香檳色表面款，41,200元。圖／VERSACE提供
VERSACE MEDUSA SECRET手表香檳色表面款，41,200元。圖／VERSACE提供
VERSACE MEDUSA SECRET手表香檳色表面款，41,200元。圖／VERSACE提供
FENDI Forever Square 16毫米粉紅色珍珠母貝面手表，42,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Square 16毫米粉紅色珍珠母貝面手表，42,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Square 23毫米手表綠色款，99,000元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Square 23毫米手表綠色款，99,000元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Square 23毫米手表，48,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Square 23毫米手表，48,500元。圖／FENDI提供
VERSACE GRECA LOGO CHRONO手表黑色表面款，49,600元。圖／VERSACE提供
VERSACE GRECA LOGO CHRONO手表黑色表面款，49,600元。圖／VERSACE提供
FENDI Forever Square 23毫米手表黑色表面鑲鑽款，88,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Square 23毫米手表黑色表面鑲鑽款，88,500元。圖／FENDI提供

品牌 標誌 腕表

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