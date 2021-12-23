聽新聞
test
0:00 / 0:00
FENDI、VERSACE時尚LOGO組成表帶！華麗經典超滿足
辨識度高的logo圖騰一直是時尚品最受歡迎的設計元素。今年秋冬，來自義大利的品牌FENDI和VERSACE更將這項的概念也延伸到腕表的設計。FENDI經典的表款Forever Fendi就是以無限重複的F字母巧妙組成金屬鍊帶，系列腕表最新力作更採用全新的方形表殼，巧玩幾何美學。
Forever Fendi Square系列腕表的多個款式，將鑽石、純正寶石和珍珠母貝，與金、銀和不鏽鋼等材質結合。顏色上則是從黃金和玫瑰金延伸到銀色和黑色，與緞面磨砂或拋光鋼材的紋理相互呼應，備有16毫米迷你款及23毫米兩種尺寸可選，每個款式皆採用品牌最具代表性的交錯FF logo圖案表鍊，以向FENDI的傳統致敬。
VERSACE為女性打造的華麗的Medusa Secret手鍊珠寶表，以品牌不容錯認的Medusa圖騰標誌成為圓形底座上的精美雕刻，透過巧妙的翻蓋機制打開後，顯露出光滑的金色太陽紋表盤與時間，細緻的手鍊以標誌性的鏤空希臘迴紋組成，大膽的比例突顯這珠寶表的柔美又奢華的外觀。同時，全新Greca Logo Chrono也推出大膽奢華的新色：黑色、綠色、藍色、銀白色、冷灰色等，在12點鐘位置均裝飾3D立體Medusa圖騰，表圈上鐫刻希臘迴紋加上六顆螺絲點綴，表帶橫向鍊節上交錯排列的Versace標誌，讓人一眼就能認出其品牌身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言