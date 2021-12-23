FENDI、VERSACE時尚LOGO組成表帶！華麗經典超滿足

辨識度高的logo圖騰一直是時尚品最受歡迎的設計元素。今年秋冬，來自義大利的品牌FENDI和VERSACE更將這項的概念也延伸到腕表的設計。FENDI經典的表款Forever Fendi就是以無限重複的F字母巧妙組成金屬鍊帶，系列腕表最新力作更採用全新的方形表殼，巧玩幾何美學。

Forever Fendi Square系列腕表的多個款式，將鑽石、純正寶石和珍珠母貝，與金、銀和不鏽鋼等材質結合。顏色上則是從黃金和玫瑰金延伸到銀色和黑色，與緞面磨砂或拋光鋼材的紋理相互呼應，備有16毫米迷你款及23毫米兩種尺寸可選，每個款式皆採用品牌最具代表性的交錯FF logo圖案表鍊，以向FENDI的傳統致敬。