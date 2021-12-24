電視也要很智慧？台灣在地電視機品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近期「電視機」話題的網路聲量表現，帶您了解近半年來網友熱議的六大台灣在地電視機品牌網路聲量排行，以及近三個月網友熱議的五大選購因素有哪些。

近幾年電視機越來越進步，多了許多功能來滿足各種需求的民眾，而在眾多電視機品牌中，除了國外品牌外，台灣在地也有一些優良的電視機品牌，究竟網友們都在討論哪些在地品牌，又有哪些選購要點？

「BenQ」網推超耐用 「奇美」適合家中長輩

觀察近半年以來網友熱議的台灣在地電視機品牌，發現廣受討論的「BenQ」、「奇美」及「聲寶」所出產的電視機，因機型種類多，因此較常是網友在選購時會提及的台灣在地品牌。其中，「BenQ」除了電腦螢幕備受好評外，推出的電視也因「耐用」而獲得許多網友推崇，不少民眾表示「BenQ好用啊，用七年還在用，支持台灣牌」、「我電視用BenQ的，超過10年還沒壞」，可見BenQ的耐用程度。

台灣在地電視機熱議品牌TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「奇美」則常被許多網友稱是智慧型電視的「入門款」，該品牌因簡單的介面操作方式，讓民眾紛紛表示「入門的奇美就很夠用了」、「奇美蠻適合長輩的」等；另外，「聲寶」則被網友推薦是「CP值高」的電視機，因優惠的價格加上標準的規格，讓不少網友表示「聲寶是走CP值的產品」、「我是因為價格因素才買聲寶」。

電視「尺寸」越大越好？內建APP引熱議

再從近三個月內網友熱議的電視機選購因素中，可發現購買電視機最基本的「尺寸」、「價格」最受討論。其中，有許多民眾會在網路上提問「尺寸」的選擇，如「65吋電視還是55吋？」、「螢幕大小很容易影響觀感體驗？」，引來民眾紛紛回覆「電視的問題，大就是正義！65吋正解」、「家裡放的下就買大的」，表示電視買大不買小；而「價格」也是許多網友在意的因素之一，就有民眾提問「便宜的電視就比較不好看嗎？」、「電視門市買反而比網路便宜？」等相關問題。

電視機5大選購因素網路聲量排名。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，「智慧電視」也是許多網友關注的選購要點，因近期許多電視機紛紛推出智慧聯網功能，因此讓不少民眾開始在意電視的內建APP，如有網友表示「我家有台奇美4K聯網電視，但可惜的是它不支援Disney +」、「三星有內建D+( Disney +)的電視」，可發現「智慧電視是否有Disney +」也意外成為討論焦點。

電視機價格、品牌及尺寸等規格百百種，因此民眾常在選購上遇到困難，若你最近剛好有購買電視機的需求，不妨參考網友們的建議，選擇一台符合自己需求的電視機吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3suAKa8

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》