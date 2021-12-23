後疫情時代來臨？2021拍賣市場熱 年度總結創新紀錄

即將在一週後告別2021年，今年市場隨著人們逐漸適應疫情而變化，加上去年開始的網路行銷與線上拍賣機制益發成熟，多家拍賣行在今年都創下佳績，顯示藝術與拍賣市場持續升溫。蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）年度總成交額都創下公司歷史新高，其中蘇富比累計銷售總額達73億美元，為蘇富比創立277年來新高。佳士得（Christie’s）今年的全球成交總額高達71億美元，不但是過去5年來最高紀錄，5月在紐約拍出的畢卡索「坐在窗邊的女子（瑪麗特雷斯）」以美元1億340萬的高價，成為本年度最高成交價拍品，也是今年度全球唯一一件破1億美元成交的拍品。

佳士得在本週舉辦線上記者會，全球行政總裁施俊安親自分享今年佳績。買氣在各門類都強勁回彈到疫情前的成長狀態，其中精品表現尤其出色。在私人洽購部分亦有持續成長來到17億美元。更值得一提的是，今年拍賣成交比率空前高漲至87%（通常好成績約在83%）。2021年三月佳士得首度拍賣Beeple的NFT藝術品，以6900萬美元創下藝術家的世界紀錄，掀起市場的的全新熱潮，全年佳士得共售出逾100件NFT作品，成交總額接近1.5億美元。今年參與佳士得拍賣競標者中有35%的新客戶，其中約1/3的千禧世代客戶來自亞洲。