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後疫情時代來臨？2021拍賣市場熱 年度總結創新紀錄

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
5月於佳士得紐約拍出的畢卡索1932年畫作「Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)」以1億3,41萬美元成交，是2021年度全球最高價拍品，也是唯一破1億美元成交的拍品。圖／佳士得提供
5月於佳士得紐約拍出的畢卡索1932年畫作「Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)」以1億3,41萬美元成交，是2021年度全球最高價拍品，也是唯一破1億美元成交的拍品。圖／佳士得提供

即將在一週後告別2021年，今年市場隨著人們逐漸適應疫情而變化，加上去年開始的網路行銷與線上拍賣機制益發成熟，多家拍賣行在今年都創下佳績，顯示藝術與拍賣市場持續升溫。蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）年度總成交額都創下公司歷史新高，其中蘇富比累計銷售總額達73億美元，為蘇富比創立277年來新高。佳士得（Christie’s）今年的全球成交總額高達71億美元，不但是過去5年來最高紀錄，5月在紐約拍出的畢卡索「坐在窗邊的女子（瑪麗特雷斯）」以美元1億340萬的高價，成為本年度最高成交價拍品，也是今年度全球唯一一件破1億美元成交的拍品。

佳士得在本週舉辦線上記者會，全球行政總裁施俊安親自分享今年佳績。買氣在各門類都強勁回彈到疫情前的成長狀態，其中精品表現尤其出色。在私人洽購部分亦有持續成長來到17億美元。更值得一提的是，今年拍賣成交比率空前高漲至87%（通常好成績約在83%）。2021年三月佳士得首度拍賣Beeple的NFT藝術品，以6900萬美元創下藝術家的世界紀錄，掀起市場的的全新熱潮，全年佳士得共售出逾100件NFT作品，成交總額接近1.5億美元。今年參與佳士得拍賣競標者中有35%的新客戶，其中約1/3的千禧世代客戶來自亞洲。

蘇富比的年度成績發表中也有類似的統計結果：參與蘇富比拍賣競標者有44%是新客戶；在蘇富比全球拍賣中約三1/3的競投金額來自亞洲藏家；而精品的拍賣今年全球成交總額首次突破10億美元、較2020年全年上升78%。除此之外，在蘇富比的藝術拍賣方面，500萬到5,000萬美元區間的交易量增加了66%，現當代藝術拍賣成績創歷來新高，西洋古典藝術拍賣年度成交總額也為近十年新高。

五月於佳士得紐約晚拍以9310萬5,000美元成交的巴斯奇亞「In This Case」，是今年度度二高價拍品，也創下藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供
五月於佳士得紐約晚拍以9310萬5,000美元成交的巴斯奇亞「In This Case」，是今年度度二高價拍品，也創下藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供
蘇富比2021年拍出的最高價拍品為Sandro Botticelli「Young Man Holding a Roundel」，成交價9,218萬4,000美元。圖／蘇富比提供
蘇富比2021年拍出的最高價拍品為Sandro Botticelli「Young Man Holding a Roundel」，成交價9,218萬4,000美元。圖／蘇富比提供
蘇富比十大最高價拍品中有5個都是在房產大亨麥克羅威的專場拍賣上創下的。圖／蘇富比提供
蘇富比十大最高價拍品中有5個都是在房產大亨麥克羅威的專場拍賣上創下的。圖／蘇富比提供
蘇富比十大最高價拍品中，莫內以此幅Le Bassin aux nymphéas佔據第四名（7,035萬3,000美元），並以Coin du bassin aux nympheas（5,082萬美元）拿下第七。.圖／蘇富比提供
蘇富比十大最高價拍品中，莫內以此幅Le Bassin aux nymphéas佔據第四名（7,035萬3,000美元），並以Coin du bassin aux nympheas（5,082萬美元）拿下第七。.圖／蘇富比提供
佳士得紐約11月秋拍時Cox Collection珍藏印象派畫作拍出佳績，佳士得年度10大拍品中有4件都是來自Cox Collection，其中領銜之作為梵谷「Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès」，成交價7,135萬美元。圖／佳士得提供
佳士得紐約11月秋拍時Cox Collection珍藏印象派畫作拍出佳績，佳士得年度10大拍品中有4件都是來自Cox Collection，其中領銜之作為梵谷「Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès」，成交價7,135萬美元。圖／佳士得提供
蘇富比十大最高價拍品中，美國首份最終版的美國憲法為唯一的書籍及手稿拍品，以4,317萬3,000 美元成交。圖／蘇富比提供
蘇富比十大最高價拍品中，美國首份最終版的美國憲法為唯一的書籍及手稿拍品，以4,317萬3,000 美元成交。圖／蘇富比提供

蘇富比 佳士得 疫情

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