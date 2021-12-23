連金裕貞都愛！蘭芝推NEO型塑粉底液 冬天乾肌好幫手

進入冬天，天氣變得寒冷，除了迎接歡愉的喜慶外，冬天肌膚容易乾，上妝時最重要的是服貼度，千萬別在重要場合出現瑕疵。什麼樣的底妝，才能創造韓系的濾鏡效果呢？就連在韓劇「紅天機」中的代言人金裕貞都愛不釋手。

蘭芝LANEIGE上次推出的小薄荷氣墊粉餅就廣受喜愛及好評，加碼推出NEO型塑 霧感/光感 粉底液SPF16 PA++ 30ml，又分別稱為小綠蓋（霧感）、小粉圓（光感），兩款也適合不同膚質。

小綠蓋（霧感）有著類蜜粉的的輕盈感，針對油性肌膚及喜愛霧感妝感的美妝控們設計，以三重凝膠結構、彈性球狀粉末、空氣感粉末技術等技術來達到輕盈感，即便在高溫下耐汗不脫妝，在健身房運動、戶外運動依然持妝一整天。

小粉圓（光感）則是類粉底液的保濕感，針對乾性肌膚、混合性肌膚打造完美無瑕的光感肌膚。光透小粉圓以72％保濕精華增強肌膚補水、多效聚水層維持肌膚一整天的保濕度，並潤澤角質使得妝感更服貼肌膚、智慧擬真聚光科技，在上妝後360度都呈現臉部鑽石般的光透度且能持續保持肌膚水潤感。