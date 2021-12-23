福虎來報到 2022虎年生肖工藝腕表大閱兵

2022年即將來臨，象徵東方生肖的「虎年」也將在明年來臨。瑞士多個高級鐘表品牌包含雅典（Ulysse Nardin）、伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶璣（Blancpain）、寶珀（Blancpain），紛紛以精雕、琺瑯等不同工藝，為嶄新來年獻上時光的雋永祝福。

描繪出深夜中下山猛虎意象的雅典的「鎏金系列瑞虎生肖腕表」，運用金雕技法和內填琺瑯，具現了一幅下山虎在松枝、明月間威猛長嘯的場景。背景中的深藍山景立體有致，加上一抹圓潤的銀色明月，在威嚇中帶有沉靜冷凝。事實上品牌早在2011年收購了專業琺瑯廠Donzé Cadrans SA，也讓這枚限量的瑞虎生肖腕表，別具賞玩話題。18K 5N玫瑰金搭配UN-815自動上鍊機芯，全球限量88只。伯爵（PIAGET）則一如過往選擇和琺瑯名家Anita Porchet合作，38毫米的掐絲大明火琺瑯上，金線勾勒出老虎閃亮的虎皮紋路，並回首一望、虎嘯生風。白金表殼的表圈再鑲嵌78顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.71克拉，搭配僅2.1mm的超薄機芯，全球限量38只。

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），則將老虎威猛的意念巧妙轉換。卓時（Premier）系列的限量虎年生肖36毫米自動腕表，將品牌在紐約第五大道旗艦店入口處的環形花飾，化為彩球，時而在面盤上裝飾、時而成為面盤兩只「福虎」的玩物，討喜可愛。福虎身上再藏有另一亮點：從品牌設計大師Ambaji Shinde的花卉珠寶中得到靈感，紫色與桃紅的牡丹花，陪伴著兩只福虎，也為表款添增了柔美的浪漫氣息，表款全球僅限量八枚。

老字號瑞士品牌寶珀的Villeret系列年曆限量表款，則不只有虎年主題、更是一只小複雜功能腕表，可同時顯示東、西兩種曆法的不同資訊，例如西曆的12個月份、以及一天之中的12個「時辰」，以向先人觀測歲時變化的智慧致意，機芯並具備七日長動能，長效精密。同時老虎更悄悄「藏」身背面，「伏」身於自動盤上，宛如一頭「福」虎、蓄勢待發。