台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 嘉義市限量販售

台鐵局、嘉義市政府及台灣設計研究院三方合作統籌策劃，配合2021年台灣設計展，由Jimmy Food Place主理人林擠米走訪嘉義，設計代表嘉義經典味道的「酒香茶韻」台鐵便當，再藉由台鐵局高雄餐旅所主廚詮釋這款便當。嘉義市長黃敏惠表示，台鐵特製具有嘉義市特色的台鐵便當，裡面蘊藏嘉義的各項特色，誠摯邀請大家一起回嘉吃飯。

市長黃敏惠表示，這次台鐵便當把嘉南平原最新鮮的食材加上在地特色，用最健康的料理方式呈現出來，歡迎大家在台灣設計展期間來嘉義市品嘗這獨一無二的好味道。

她表示，嘉義車站有百年以上的歷史，乘載了許多人的回憶，建築師蔡嘉豪是嘉義子弟回到家鄉親自操刀，讓嘉義車站不只有精彩的故事，還有好的設計和指引。請大家利用大眾交通運輸工具來嘉義市參觀台灣設計展，來嘉享受阿里山小火車便捷的接駁服務。

台鐵局局長杜微表示，很高興能藉這個機會將嘉義車站做一個減法的改造，並推出「酒香茶韻」台鐵便當，利用嘉義市的美食底蘊和嘉南平原以及阿里山的特產，再經由Jimmy Food Place主理人林擠米設計出這款便當，大家搭火車來嘉義市看展覽、吃美食。

「雅韻」代表既細膩又素淨的嘉義精神底蘊，「酒香茶韻」便當特別使用嘉義酒廠生產的高粱酒粕，並挑選在地梅精製作出嶄新的火雞肉醬料。「酒香茶韻」台鐵便當自2021年12月23日起至2022年1月2日，在嘉義火車站前站「台鐵便當行動餐車」每日限量供應，首日自11時起開賣，售價130元。