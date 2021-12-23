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留言抽「100杯珍奶」！繼光香香雞「3款草莓飲品」登場
聖誕節即將到來的前夕，「繼光香香雞」中山旗艦店將於12月24日起，限時送出「400杯珍珠奶茶」，只要在活動期間內消費打卡或是參與抽獎，就有機會獨得「100杯珍珠厚奶茶」或單杯兌換券。另外店內也限定推出初戀檸檬莓、草莓戀濃乳、莓好芝士朵朵等3款飲品，為冬天帶來酸甜的戀愛氣息。
配合聖誕節來臨，台中舊火車站站前限時設立有「珍珠奶茶耶誕樹」新地標，讓民眾可以盡情拍照。自12月24日至1月19日期間，凡至繼光香香雞中山旗艦店，購買「Tplus不限金額任一飲品」，並與珍珠奶茶耶誕樹合照，且參與IG打卡活動，前200名到店出示打卡畫面者，就可獲得「珍珠厚奶茶（L）」兌換券1張（價值55元），現場即可兌換。另外在活動貼文留言的粉絲，也有機會抽中「100杯珍珠厚奶茶（L）」，共計抽出2名幸運者。
即日起繼光香香雞中山旗艦店也推出莓好滋味系列飲品。「初戀檸檬莓」以茉莉綠茶為基底，加入新鮮草莓、鮮搾檸檬汁，呈現少女粉的色澤；「草莓戀濃乳」採用新鮮草莓加入牛乳並搭配茉莉綠茶，有著櫻花粉色澤與草莓微酸微甜的口味。「莓好芝士朵朵」由新鮮草莓搭配茉莉綠茶，還有芝士朵朵的鹹甜風味，帶出層次變化。全系列中杯80元、大杯95元。店內並有冬季限定套餐，莓好芝士朵朵＋香香炸雞，原價150元，優惠價140元。
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