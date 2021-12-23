麗寶跨年晚會 接著2022尋光之旅摩天輪迎元旦曙光

跨年將到，麗寶樂園渡假區推出「麗寶耶誕新年城」以燈光布置營造浪漫美景，並舉辦「500位家扶孩童心願募集」活動，民眾到麗寶樂園臉書粉絲頁相簿，並在照片下方留言即可幫家扶兒童認領耶誕心願，12月31日當晚將舉辦「2022麗寶跨年晚會」，元旦清晨舉辦「2022尋光之旅」摩天輪迎元旦曙光的活動。

麗寶樂園渡假區將於12月31日舉辦「2022麗寶跨年晚會」，有歌手K.swo、琳誼、黃霆睿、黃奕儒，及狼人殺偶像五堅情，陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體陪伴民眾一起倒數，最後由金曲歌后曹雅雯壓軸演出，與金曲最佳演唱組合張三李四合唱，今年將施放近300秒、3000發的高密度煙火秀，以270度的三大面景觀煙火。

麗寶樂園渡假區表示，將全力配合指揮中心防疫規定，落實實聯制、統一出入口等規範，並於入口處量測體溫與手部消毒，要求入場人員全程配戴口罩(主持、表演、致詞人員活動進行中除外)、跨年晚會區域內除補充水份外禁止飲食等規定，以確保參加活動人員衛生安全。