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麗寶跨年晚會 接著2022尋光之旅摩天輪迎元旦曙光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區跨年施放300秒煙火，用270度環景釋放，搭配摩天輪燈光秀炫麗演出。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區跨年施放300秒煙火，用270度環景釋放，搭配摩天輪燈光秀炫麗演出。圖／麗寶樂園提供

跨年將到，麗寶樂園渡假區推出「麗寶耶誕新年城」以燈光布置營造浪漫美景，並舉辦「500位家扶孩童心願募集」活動，民眾到麗寶樂園臉書粉絲頁相簿，並在照片下方留言即可幫家扶兒童認領耶誕心願，12月31日當晚將舉辦「2022麗寶跨年晚會」，元旦清晨舉辦「2022尋光之旅」摩天輪迎元旦曙光的活動。

麗寶樂園渡假區將於12月31日舉辦「2022麗寶跨年晚會」，有歌手K.swo、琳誼、黃霆睿、黃奕儒，及狼人殺偶像五堅情，陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體陪伴民眾一起倒數，最後由金曲歌后曹雅雯壓軸演出，與金曲最佳演唱組合張三李四合唱，今年將施放近300秒、3000發的高密度煙火秀，以270度的三大面景觀煙火。

麗寶樂園渡假區表示，將全力配合指揮中心防疫規定，落實實聯制、統一出入口等規範，並於入口處量測體溫與手部消毒，要求入場人員全程配戴口罩(主持、表演、致詞人員活動進行中除外)、跨年晚會區域內除補充水份外禁止飲食等規定，以確保參加活動人員衛生安全。

天空之夢摩天輪「尋光之旅」活動，今年邁入第5年，遊客要在1月1日當天清晨天還未亮時，搭上新年首趟摩天輪，欣賞雲霧漸漸被太陽染色並展露光芒，也可到麗寶Outlet Mall鐘樓星巴克品嚐早點，再前往全台最長麗寶落羽松秘境，超值套票699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張和星巴克早餐組1份與落羽松秘境入場券1張，套票限量120個名額，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日。

麗寶米娜瓦之樹以羅馬仙女噴泉為設計理念，透過燈光與線條呈現噴泉弧線。圖／麗寶樂園提供
麗寶米娜瓦之樹以羅馬仙女噴泉為設計理念，透過燈光與線條呈現噴泉弧線。圖／麗寶樂園提供
麗寶元旦搭乘天空之夢摩天輪迎曙光。圖／麗寶樂園提供
麗寶元旦搭乘天空之夢摩天輪迎曙光。圖／麗寶樂園提供

跨年晚會 麗寶樂園 落羽松

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