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Rain、孝淵教你冬季針織衫這樣穿！保暖不厚重時髦又簡約

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
南韓天王Rain身穿AllSaints的Adams條紋針織上衣接受訪問。圖／摘自instagram
南韓天王Rain身穿AllSaints的Adams條紋針織上衣接受訪問。圖／摘自instagram

南韓天王Rain（鄭智薰）近期可說是曝光度十足，除了有新劇《Ghost Doctor》即將上檔，與金汎展現「兄弟情」引起討論之外。先前出演Netflix的實境秀《吃貨與阿毛的逍遙遊》自然不做作的模樣，更是大大圈粉。

Rain出道至今已有18年，IG追蹤人數接近270萬，之所以擄獲這麼多粉絲的原因除了是帥氣外表，以及堪比健美選手身形之外，他更時常於社群平台分享私下毫無包袱的一面，因此被網友大讚沒有架子的天王。像是在《吃貨與阿毛的逍遙遊》之中，Rain就化身「吃貨」，在鏡頭前放開形象，大啖美食。更與搭檔，無厘頭搞笑，十足親民。日前Rain在宣傳這檔節目時，因應變冷的天氣，身穿了AllSaints的Adams條紋針織上衣現身。這款羊毛與羊駝毛混紡面料打造的針織衫，以寬鬆剪裁為主體，輔以黑色與灰色相間條紋、不收邊等設計元素。不論是單穿還是搭配騎士皮衣，都有俐落質感。

少女時代成員孝淵在網路平台綜藝節目《今日的名人》中，穿著AllSaints Tiana兩件式長洋裝，外搭針織上衣。圖／摘自twitter
少女時代成員孝淵在網路平台綜藝節目《今日的名人》中，穿著AllSaints Tiana兩件式長洋裝，外搭針織上衣。圖／摘自twitter

無獨有偶，韓團少女時代成員孝淵在網路平台綜藝節目《今日的名人》中，穿著AllSaints Tiana兩件式長洋裝，外搭針織上衣，粉嫩色系展現甜美風格，充滿90年代復古氛圍。另外，獲得金曲獎最佳演唱錄音專輯獎肯定的孫盛希也替女孩們示範了不同的冬季穿搭。她穿著LEVI'S®推出的Trucker丹寧夾克外套，並加入了個人設計巧思，內搭流蘇針織背心、變形蟲印花襯衫，凸顯了嬉皮風格。

南韓天王Rain身穿AllSaints的Adams條紋針織上衣接受訪問。圖／摘自instagram
南韓天王Rain身穿AllSaints的Adams條紋針織上衣接受訪問。圖／摘自instagram

孫盛希穿著LEVI'S®推出的Trucker丹寧夾克外套，內搭流蘇針織背心、變形蟲印花襯衫。圖／LEVI'S®提供
孫盛希穿著LEVI'S®推出的Trucker丹寧夾克外套，內搭流蘇針織背心、變形蟲印花襯衫。圖／LEVI'S®提供

AllSaints Adams條紋針織上衣7,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Adams條紋針織上衣7,800元。圖／AllSaints提供

LEVI'S® Trucker經典丹寧外套3,990元。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S® Trucker經典丹寧外套3,990元。圖／LEVI'S®提供

AllSaints Tiana兩件式針織印花長洋裝12,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Tiana兩件式針織印花長洋裝12,400元。圖／AllSaints提供

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