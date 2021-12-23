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限600份！吃石二鍋送「嘉明鮮乳＋雪白菇」現賺70元
隨著聖誕節即將到來，王品旗下的「石二鍋」，針對指定旗艦門市推出點購「鮮乳坊鮮奶豬肉鍋」，就加送價值70元的「雪白限定組」，贈品包含鮮乳坊嘉明鮮乳1瓶與好菇道雪白菇1份，為民眾的聖誕餐加菜。
來自小農牧場純淨乳源的「嘉明鮮乳」，口感輕盈、奶香味濃。至於僅限於石二鍋台北士林、台中崇德2間旗艦店供應的「鮮乳坊鮮奶豬肉鍋」，即是使用一整瓶嘉明鮮乳搭配上起司片熬煮出濃醇湯底，除了可以相佐新鮮蔬菜增添清甜感外，也搭配上油脂較少的豬肉片帶出清爽風味，每鍋318元。12月24日起，只要至2間旗艦店點購「鮮乳坊鮮奶豬肉鍋」1份，就送「雪白限定組」一組，內含鮮乳坊嘉明鮮乳1瓶與好菇道雪白菇1份，可以加入鍋中享受雙倍香濃，限量600份，送完為止。
除了鮮乳坊鮮奶豬肉鍋之外，石二鍋的2間旗艦店也限定提供「回甘涮嘴雞腿鍋」，使用以雞爪、雞骨架熬煮的剝皮辣椒雞湯底富含膠質且有開胃香氣。配合聖誕節，也以2公尺高的聖誕樹增添佳節氣息。
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