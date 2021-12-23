科技互動許願樹 竹市府邀民眾猜謎賺LINE POINTS點數

2021年感恩季系列活動以「尋著光、許星願」為主軸，象徵感恩季開跑的「聖誕點燈」將在明天晚間6點，於新竹市228公園廣場點亮幸福，今年特別設計全台唯一的科技互動許願樹，透過手機傳遞祝福，收到市府特效框回禮，更與LINE熱點合作，讓民眾猜謎賺取限量50萬點LINE POINTS點數，再與竹市來一段交換禮物，使每個角落都能充滿溫暖的氛圍。

市長林智堅表示，今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，以挑高六米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹，延伸設計合掌意象的樹形，展期為12月20日至明年1月9日，民眾只要透過手機便能傳遞祝福到許願樹，也會收到市府的回禮。

社會處指出，互動許願樹也特邀LINE旗下「LINE熱點」服務團隊攜手合作，雙方籌辦回饋民眾LINE POINTS的線上猜謎活動，只要答對跟新竹市感恩季相關猜謎，就可獲得總計50萬LINE POINTS點數；活動預計舉辦3天，25日、26日及明年1月1日進行，每人每天最多可答題1次，1次可奪2點，總計點數預算高達50萬點。

社會處表示，民眾只要搜尋LINE ，「新竹市感恩季」官方帳號【感恩季的OA加好友https://line.me/R/ti/p/%40245ufgeo#~ 】，並在下方選單中點擊「送出祝福」，就會出現笑臉、雪花、星星、薑餅人、鈴鐺及愛心等6組祝福符號，當點擊代表您心意的符號，送出祝福給新竹，點亮聖誕樹，當體驗結束後也會在LINE選單上收到新竹市政府的回禮。

LINE熱點以「方便查找」定位技術為優勢，也策畫搭配感恩季的「3天2日新竹輕旅遊」景點主題式文章，讓民眾可一鍵點擊就能找到好吃好玩的名店與美景，還能依照定位系統顯示去哪裡比較順路，歡度耶誕更便利。讓熱點首頁查找美景與名店： https://lin.ee/iQfkT2B ；加入熱點官方帳號好友：https://lin.ee/WyEEVIU/czvn 。