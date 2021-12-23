快訊

羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

「蕾宏大戰」時事夯入學測考題？ 教師提醒：這2科機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技互動許願樹 竹市府邀民眾猜謎賺LINE POINTS點數

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，以挑高六米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹。圖／新竹市府提供
今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，以挑高六米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹。圖／新竹市府提供

2021年感恩季系列活動以「尋著光、許星願」為主軸，象徵感恩季開跑的「聖誕點燈」將在明天晚間6點，於新竹市228公園廣場點亮幸福，今年特別設計全台唯一的科技互動許願樹，透過手機傳遞祝福，收到市府特效框回禮，更與LINE熱點合作，讓民眾猜謎賺取限量50萬點LINE POINTS點數，再與竹市來一段交換禮物，使每個角落都能充滿溫暖的氛圍。

市長林智堅表示，今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，以挑高六米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹，延伸設計合掌意象的樹形，展期為12月20日至明年1月9日，民眾只要透過手機便能傳遞祝福到許願樹，也會收到市府的回禮。

社會處指出，互動許願樹也特邀LINE旗下「LINE熱點」服務團隊攜手合作，雙方籌辦回饋民眾LINE POINTS的線上猜謎活動，只要答對跟新竹市感恩季相關猜謎，就可獲得總計50萬LINE POINTS點數；活動預計舉辦3天，25日、26日及明年1月1日進行，每人每天最多可答題1次，1次可奪2點，總計點數預算高達50萬點。

社會處表示，民眾只要搜尋LINE ，「新竹市感恩季」官方帳號【感恩季的OA加好友https://line.me/R/ti/p/%40245ufgeo#~ 】，並在下方選單中點擊「送出祝福」，就會出現笑臉、雪花、星星、薑餅人、鈴鐺及愛心等6組祝福符號，當點擊代表您心意的符號，送出祝福給新竹，點亮聖誕樹，當體驗結束後也會在LINE選單上收到新竹市政府的回禮。

LINE熱點以「方便查找」定位技術為優勢，也策畫搭配感恩季的「3天2日新竹輕旅遊」景點主題式文章，讓民眾可一鍵點擊就能找到好吃好玩的名店與美景，還能依照定位系統顯示去哪裡比較順路，歡度耶誕更便利。讓熱點首頁查找美景與名店： https://lin.ee/iQfkT2B ；加入熱點官方帳號好友：https://lin.ee/WyEEVIU/czvn 。

社會處表示，感恩祭系列活動還有25日周末午後護城河畔超過百家的暖心手作市集，及當天晚上在市府前廣場的「聖誕感恩晚會」，將邀請溫暖派女聲魏如萱、金曲歌王蛋堡以及演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人，唯一獻唱最暖歌聲送給新竹市民幸福的聖誕夜，相關活動資訊請上市府官網搜尋：「2021新竹市感恩季」，或撥打1999服務專線。

今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，以挑高六米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹。圖／新竹市府提供
今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，以挑高六米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹。圖／新竹市府提供
與LINE熱點合作LINE POINTS的線上猜謎活動畫面。圖／新竹市府提供
與LINE熱點合作LINE POINTS的線上猜謎活動畫面。圖／新竹市府提供

LINE 新竹

延伸閱讀

投資股票要先匯集保資金 六旬老翁險被騙3千元

魏如萱、蛋堡、盧廣仲感恩晚會開唱 竹市府周邊將封路

全聯+全家聯手 電子支付將通用

LINE貼圖好康來襲 限時7款免費貼圖同賀聖誕節

相關新聞

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

限600份！吃石二鍋送「嘉明鮮乳＋雪白菇」現賺70元

隨著聖誕節即將到來，王品旗下的「石二鍋」，針對指定旗艦門市推出點購「鮮乳坊鮮奶豬肉鍋」，就加送價值70元的「雪白限定組」...

科技互動許願樹 竹市府邀民眾猜謎賺LINE POINTS點數

2021年感恩季系列活動以「尋著光、許星願」為主軸，象徵感恩季開跑的「聖誕點燈」將在明天晚間6點，於新竹市228公園廣場...

蕭邦L.U.C XP蒔繪漆藝腕表 迎壬寅虎年

自2013年以來每年，蕭邦（CHOPARD）表廠皆會推出一款面盤飾有以12生肖圖案的腕表，採用歷代傳承，以保存完好的蒔繪...

耶誕「亮」點就是你！施華洛世奇水晶閃亮上身

不論耶誕節是在家或出外慶祝，施華洛世奇（Swarovski）的水晶飾品都能為整體造型加上最華麗閃耀的亮點。以切割水晶聞名...

白襯衫露小纖腰 這個親民價的Jennie愛牌是什麼來頭？

韓國女團BLACKPINK成員Jennie這陣子陸續在IG分享了許多性感的工作照，不過大多都是以小洋裝、背心等原本就較為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。