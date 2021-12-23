蕭邦L.U.C XP蒔繪漆藝腕表 迎壬寅虎年

自2013年以來每年，蕭邦（CHOPARD）表廠皆會推出一款面盤飾有以12生肖圖案的腕表，採用歷代傳承，以保存完好的蒔繪漆藝製作。承襲這個具有儀式感的迷人傳統，蕭邦推出全新的L.U.C XP虎年蒔繪腕表迎接2022年壬寅虎年，限量發行88只，搭載L.U.C 96.17-L型錶廠自製機芯

水虎年將於2022年2月1日開始，至2023年1月21日結束。老虎五行屬土，為中國藝術畫作經常出現的創作主題，長久以來一直與帝皇和權勢的形象扣連一起，象徵著財富與智慧、聰穎與創意。生肖虎堅定樂觀，蕭邦借此寓意加以發揮，推出品牌最具藝術色彩的作品。