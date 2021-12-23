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蕭邦L.U.C XP蒔繪漆藝腕表 迎壬寅虎年

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供

自2013年以來每年，蕭邦（CHOPARD）表廠皆會推出一款面盤飾有以12生肖圖案的腕表，採用歷代傳承，以保存完好的蒔繪漆藝製作。承襲這個具有儀式感的迷人傳統，蕭邦推出全新的L.U.C XP虎年蒔繪腕表迎接2022年壬寅虎年，限量發行88只，搭載L.U.C 96.17-L型錶廠自製機芯

水虎年將於2022年2月1日開始，至2023年1月21日結束。老虎五行屬土，為中國藝術畫作經常出現的創作主題，長久以來一直與帝皇和權勢的形象扣連一起，象徵著財富與智慧、聰穎與創意。生肖虎堅定樂觀，蕭邦借此寓意加以發揮，推出品牌最具藝術色彩的作品。

蕭邦的蒔繪漆藝向來與具有百年歷史的山田平安堂工坊合作，由最優秀的日本國寶蒔繪大師小泉三教先生親手繪製，作品均需耗費至少160小時的細緻工序。漆層以產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作，以傳統手法研出高蒔繪（也稱為肉合蒔繪），漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的背景和繁星點點的夜空，襯托為懸在海灣之上的老虎，四周環繞崖壁。老虎揮舞虎爪，轉身一嘯，顯露力量與威嚴，彰顯逼真寫實與詩意抒情之美。

蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，87萬元，全球限量發行88只。圖／蕭邦提供

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