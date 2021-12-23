耶誕「亮」點就是你！施華洛世奇水晶閃亮上身
不論耶誕節是在家或出外慶祝，施華洛世奇（Swarovski）的水晶飾品都能為整體造型加上最華麗閃耀的亮點。以切割水晶聞名的施華洛世奇，冬季新作的設計鼓勵忠於表達自我，以閃亮迷人的璀璨水晶，捕捉雪花的美態，呈現象徵希望及夢想的璀璨星光，營造節慶裡使人身心舒暢的喜悅氣息。同時一系列經典耶誕色彩的設計，包括熱情溫馨的紅色、綠色的腕表，或是奢華高貴的金色聖誕、銀色首飾，最適合更有儀式感地迎接耶誕節和新年的來臨。
品牌最經典的Swarovski Holiday家居裝飾，更是節日必備。以閃耀水晶打造的小雕像、掛飾和家居裝飾品，有Mo牛和Ricci麋鹿、聖誕老人、聖誕精靈等值得收藏的可愛角色，喚醒每個人的童心。歷久彌新的星星掛飾今年以以創新不對稱專業工法切割而成，共67個切割面呈現光芒星璨的絢麗效果。2021 年度限定掛飾以圓形金屬標籤刻有西元年數字並以小顆 Swarovski 水晶作裝飾，十分具有收藏價值。
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