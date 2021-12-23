《南村有歌》老歌廳開張 舞思愛卓義峯領銜開唱

由聯合數位文創與金色晨曦精心打造的《南村有歌》系列音樂會，將自明年（2022 年) 1 至 5 月，呈現「復刻青春」、「邵氏光影」、「舊情綿綿」三個系列主題。今（22日）至台北四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」舉辦記者會，現場邀請舞思愛、林姿吟、吳子龍、陳章健、施映安、王奕凡等實力派歌手到場，其中舞思愛現場演唱「千言萬語」動人美聲現場觀眾聽得如癡如醉、林姿吟演唱「幾度夕陽紅」將現場觀眾勾回瓊瑤經典時代、王奕凡深情獻唱「抉擇」柔美聲線以新生代實力歌手之姿，獲得熱情掌聲。

歌手陳章健現場即興演唱《愛情宣言》。圖／聯合數位文創提供

其中馬來西亞的施映安表示：「其實許多歌曲其實對我來說很熟悉，因為我從小就有跟我媽媽一起聽，這次演出也很緊張，因為要重現蔡琴的最後一夜。」林姿吟則分享：「我本聲是學聲樂的，這次將要演唱邵氏電影《梁祝》裡的《哭墳》，所以很期待現場可以把南村劇場的屋頂都掀了。」另外來自義大利的偶像吳子龍，也將挑戰「神鵰俠侶」，雖然之前完全沒有聽過這首歌，但覺得編曲很好聽，期待自己可以將經典老歌混合中、西風格元素，完美呈現出來，現場也即興演唱茄子蛋的《浪子回頭》，將搖滾台語歌唱出另一種優雅風格，現場觀眾直呼這才是優質偶像。

林姿吟女高音呈現瓊瑤劇作品《幾度夕陽紅》。圖／聯合數位文創提供

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示：「udnfunlife過往幾年主要引進大型表演節目，但為了滿足各種不同族群需求，未來也將在南村劇場持續、定期的安排節目演出，也邀請現場老師未來有作品都歡迎到這個場域表演。」

吳子龍記者會現場唱了一小段茄子蛋的《浪子回頭》。圖／聯合數位文創提供

這次記者會主持人也是金色晨曦的藝術總監陳煒智表示：演出三檔系列主題，第一檔以80年代台灣流行歌曲最輝煌的一頁開始談起，包含瓊瑤、電視組曲；第二系列包含1960年代，劇烈影響全球華人社會的邵氏電影，包括不了情、黃梅調等，剛好也符合四四南村在地眷村文化特色；第三個主題從台語角度著手，1930的跳舞年代，包含伍百、江蕙等知名作品。

王奕凡挑戰經典高難度歌曲《抉擇》,原唱為蔡琴。圖／聯合數位文創提供

南村有歌系列為每周二於台北信義區四四南村「南村劇場」的主題表演，有別於一般演唱會的形式與規格，每場音樂會僅容納限量一百五十名觀眾，讓每位進場聽眾都能以最近的感官距離，欣賞音樂、聆聽故事，享受沉浸式的聲光饗宴，以時代為經，歌曲為緯，織出全幅「南村有歌」的時光留聲機故事，把時代唱成歌，用歌來說故事。讓時代之音帶領觀眾重回時光隧道，用音樂回憶並親歷過往的美好時光。

歌手施映安。圖／聯合數位文創提供

一月開春獻上的是系列一「復刻青春: 我的八零年代」。將留聲機轉動至1980年代的台北，台灣八零年代的精采刺激；受搖滾樂滋養的一代長成為社會菁英，雖未老成，但絕對青春無敵。於是，流行歌曲、大眾文學、電視電影，彼此交流互動，相得益彰，成就了一整個世代的奔放，光芒萬丈。

左起)吳子龍、施映安、林姿吟、舞思愛、主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫、製作人周揚明、陳章健、王奕凡、音樂總監黃俊達、金色晨曦藝術總監陳煒智。圖／聯合數位文創

三月初春，將帶領觀眾走進時光隧道，重述香港與台北的雙城故事，系列二「光影邵氏：台北之夜」，將回首1960年代邵氏彩色大銀幕電影的全盛時期，那些比真實人生還要更隆重、更輝煌的光影記憶，交織著歌聲：「忘不了你的錯，忘不了你的好」、「遠山含笑，春水綠波映小橋」、「會不會你再來？要不要我再等？」、「姓朱名德正，家住北京城」……南村有歌，歌聲一出，就是整個時代的光影切片。

五月時節，歌聲依舊纏綿，系列三「舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代」隆重登場，從「跳舞時代」的〈桃花泣血記〉一路唱到〈燒肉粽〉，從〈舊情綿綿〉和〈思慕的人〉一路唱到〈花若離枝〉、〈鼓聲若響〉，在這片「歌」的版圖裡，文夏、洪一峰、紀露霞之外，少不了的當然還有林強、伍佰、江蕙，或許還會有茄子蛋！

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