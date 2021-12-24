奧樂雞Ology五週年華山競選總部成立 人氣插畫家掰掰啾啾邀全民到華山公開亮票

掰掰啾啾歡迎大家公開亮票，票投奧樂雞。圖／聯合數位文創提供

擁有百萬粉絲的超人氣插畫家「掰掰啾啾Byebyechuchu」，所創作的熱門台灣原創IP角色「奧樂雞 Ology」，將於今年歡慶五歲生日。5年間一路走來，奧樂雞秉持著可愛呆萌的形象擄獲了許多粉絲的心，但期間針對奧樂雞的「雞」身份，坊間質疑聲浪不斷，甚至還興起了奧樂雞是「蛞蝓」的傳言。

12月25日聖誕節開幕，全展期「免費入場」。圖／聯合數位文創提供

這一次奧樂雞不忍了！決定守護雞的責任，前進殿堂，為自己長期被質疑的 「雞」身份發聲！更首度與聯合數位文創、有你共創商店品牌-有點市u.Point攜手合作，插旗華山1914文創園區，舉辦「奧樂雞5週年快閃店」-《雞 STAR 1st 全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃》，特別選在12月25日聖誕節開幕，全展期「免費入場」，呼籲粉絲勇敢站出來，投下神聖一票，奧樂雞是「雞」還是「蛞蝓」，這次由全民投票決定！

於12/24開幕活動中，掰掰啾啾暖心的表示，五年前對於奧樂雞的未來並沒有太多想像，直到有人說奧樂雞長得像蛞蝓，因對蛞蝓有些害怕、當下先做了反駁，反駁後、反而激起更多人討論奧樂雞的外型．五年對掰啾和奧樂雞來說，才剛開始，希望更多人站出來、公開亮票，支持奧樂雞是一隻雞！也希望在耶誕與跨年假期，邀請大家到華山來投票、逛逛奧樂雞五週年快閃店的競選總部。

12月25日聖誕節開幕，全展期「免費入場」。圖／聯合數位文創提供

奧樂雞5週年快閃店為奧樂雞「首次大型獨秀活動」，結合台灣選舉元素與奧樂雞憨萌特性，特別打造六大拍照展區：精神堡壘區、政見發表區、選前夜廣場、競選總部、蛞蝓競選總部與最終投票所，現場不但能看到奧樂雞一路以來的形象轉變心路歷程、堅持雞身份的競選影片，還能聽到由動力火車雞情詮釋的活動主題曲「最佳雞友」不斷播送，走過路過，千萬不要錯過！

限量贈品-洗刷冤雞菜瓜布。圖／聯合數位文創提供

本次快閃店推出限定30公分絨毛娃娃、陶瓷湯碗組、珐瑯杯、矽膠杯蓋等，超過百樣競選周邊商品，雞情設計實用又不失可愛。160公分高的大型扭蛋公仔-「奧樂雞力挺捐款處」將首次登場，每抽只要200元，抽抽有獎，只要捐款就有機會獲得約15公分高的「五週年限量原色款公仔」或「超稀有隱藏版公仔」。為了回饋粉絲，主辦單位也特別規劃系列活動：

1.「消費滿額贈」：現場單筆消費滿1500元，即可獲得只送不賣的限量贈品「洗刷冤雞菜瓜布」。

2.「面紙限量贈」，只要於輕食區購買「奧樂雞選G燒」或在投票所拍照打卡上傳，經工作人員確認後幾可獲得限量選舉面紙。

「票投奧樂雞，奧樂雞是一隻雞。」這場史上最萌大型選舉，敬邀全民一起共襄盛舉！

奧樂雞5週年快閃店-【雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃】

活動日期│2021年12月25日-2022年2月14日（除夕休館）

活動地點│華山1914文創產業園區 東2A館

活動時間│週一至週日：10:00-18:00

活動粉專│ https://bit.ly/3DwsNnD

入場資格│免費入場