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白襯衫露小纖腰 這個親民價的Jennie愛牌是什麼來頭？
韓國女團BLACKPINK成員Jennie這陣子陸續在IG分享了許多性感的工作照，不過大多都是以小洋裝、背心等原本就較為裸露的款式現身。昨天最新的一組照片中，她改穿上白色襯衫，看似保守的乖巧中性風卻配上短版剪裁露出小纖腰，又是另一種性感風情，而且這身打扮還很親民！
為什麼說很親民？其實是因為Jennie這件襯衫單價不算太高，大概約3000元台幣，出自韓國小眾品牌dydoshop。這個品牌去年才誕生，卻已經擁有Jennie這個國際知名的大粉絲。她之前已經有發過幾次照片都是穿著該品牌的服裝，可以看出整體設計偏前衛個性風，無論是抽象印花或是照片轉印圖案，都展現一種特立獨行的酷勁。搭配Jennie的標準「厭世顏」，既冷酷帥氣又帶點頑皮的甜美火辣風還是非常可愛。
dydoshop所有品項價位大概落在1000-4000多元台幣不等，喜歡Jennie穿搭風的人快點搶先時機先記住這個還很新的品牌吧！
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