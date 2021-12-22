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致敬王家衛！臺虎精釀「阿啡正傳」啤酒 咖啡飄香！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
酒標設計除了以咖啡園巧妙替代阿飛正傳電影片頭的椰樹林，並推出白色的「電影復刻版」，以及彷彿加上濾鏡效果的綠色「電影濾鏡版」，兩種瓶身、同樣懷舊夢幻。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
酒標設計除了以咖啡園巧妙替代阿飛正傳電影片頭的椰樹林，並推出白色的「電影復刻版」，以及彷彿加上濾鏡效果的綠色「電影濾鏡版」，兩種瓶身、同樣懷舊夢幻。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

酒精會讓人微醺、咖啡則會讓人清醒，當美酒加上咖啡，那到底是清醒還是微醺？臺虎精釀推出新品重烘焙巧克力麥芽啤酒「阿啡正傳」（Coffee Rules Everything Around Me），並向港片大導王家衛的經典《阿飛正傳》（1990）致意。

雖然名為「阿啡正傳」，但這款麥芽啤酒並未加入咖啡，而是使用重烘焙的巧克力麥芽，因而讓啤酒本身帶有鮮明的咖啡香氣。扎實的麥芽與可可甜味是風味特色，並將在尾韻轉變成醇厚的咖啡調性，並夾雜著乾爽苦味與順滑的奶油口感。

值得一提的是：酒標設計除了以咖啡園巧妙替代阿飛正傳電影片頭的椰樹林，並推出白色的「電影復刻版」，以及彷彿加上濾鏡效果的綠色「電影濾鏡版」。販售通路包含：臺虎旗下啜飲室、微風超市、以及全臺數十家合作的精釀餐酒館通路，330ml、酒精濃約為6%，其中啜飲室、超市的建議售價為150元，如使用「黑虎宅速配」則為130元，已於即日上市。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

臺虎精釀推出新品重烘焙巧克力麥芽啤酒「阿啡正傳」（Coffee Rules Everything Around Me），並向港片大導王家衛的經典《阿飛正傳》（1990）致意。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀推出新品重烘焙巧克力麥芽啤酒「阿啡正傳」（Coffee Rules Everything Around Me），並向港片大導王家衛的經典《阿飛正傳》（1990）致意。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「阿啡正傳」（Coffee Rules Everything Around Me）並未加入咖啡，而是使用重烘焙的巧克力麥芽，因而讓啤酒本身帶有鮮明的咖啡香氣。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「阿啡正傳」（Coffee Rules Everything Around Me）並未加入咖啡，而是使用重烘焙的巧克力麥芽，因而讓啤酒本身帶有鮮明的咖啡香氣。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

咖啡 電影 巧克力

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