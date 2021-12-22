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美式脆餅、起司蛋糕、香辣拌麵！3款「年節創意禮盒」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
詩特莉推出「Taste of New York 品味紐約」系列，首波主打濃厚切達乳酪脆餅與四季金桔雞尾酒的組合。圖／詩特莉提供
詩特莉推出「Taste of New York 品味紐約」系列，首波主打濃厚切達乳酪脆餅與四季金桔雞尾酒的組合。圖／詩特莉提供

新的一年即將到來，許多民眾也為親友準備年節禮盒，以表達一年的照顧與感情。除了傳統禮盒之外，「PaMi曾拌麵」今年推出「拌麵＋拌醬」的年節禮盒；起司蛋糕品牌「ChizUP！」則是在起司蛋糕上加印俏皮字句，增添互動性。至於「詩特莉」主打紐約品味，推出乳酪脆餅搭配WAT調酒的組合，也讓贈禮增添時尚感。

「PaMi曾拌麵」全新推出年節禮盒「虎虎生風」，封面使用年節氣息濃厚的雙虎圖騰刻畫，還有虎皮壓紋等細節，呼應虎年到來。內容物則是包含香蔥椒麻、香辣豆撈2種口味的拌麵，以及使用烏魚子、小瑤柱製作的「豐味烏金拌麵醬」及「珍味瑤柱拌麵醬」，增添餐桌上的豐富滋味，每組售價998元。

起司蛋糕品牌「ChizUP！」針對年底推出「勝曆蛋糕」，蛋糕表面上除了有大大的「勝」字樣外，還有「有如神助」、「逢考必中」或是「地球之光」、「宇宙最強」等字樣，增添品嚐趣味性與祝福感，共有招牌黃金起司、酸甜藍莓起司等2種口味，每顆650元。同時還有春節限定的金虎起司、福chiz字曆起司等應景品項。

來自東京的「詩特莉（Aunt Stella）」本次攜手美國新銳甜點師Laurie Ellen Pellicano，推出「Taste of New York 品味紐約」精品系列餅乾禮盒，預計推出4種全新口味，並皆會以紐約知名城區冠名設計。首波推出的「濃厚切達乳酪脆餅」，選用曼哈頓上東城為主體，脆餅使用紅切達乾酪、日本日清麵粉等原料製成，起司含量達50%，創造出濃郁香氣與脆度。禮盒同時搭配WAT經典「四季金桔雞尾酒」，為餐前小點增添時尚風采，每盒600元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ChizUP！「勝曆蛋糕」，每顆650元。圖／ChizUP！提供
ChizUP！「勝曆蛋糕」，每顆650元。圖／ChizUP！提供
「PaMi曾拌麵」全新推出年節禮盒「虎虎生風」，每組998元。圖／PaMi曾拌麵提供
「PaMi曾拌麵」全新推出年節禮盒「虎虎生風」，每組998元。圖／PaMi曾拌麵提供

紐約

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