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GRAFF體驗店進駐新光三越A9 鑽石大王主打婚嫁珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格拉夫Tilda's Bow系列鑽石戒指。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda's Bow系列鑽石戒指。圖／格拉夫提供

以傳奇大克拉優質美鑽聞名的英倫珠寶品牌格拉夫（GRAFF），繼今年春季時曾於SOGO復興館開設期間限定的體驗店（Pop-up）後，自2021年12月15日起至2022年6月底止，於新光三越台北信義新天地A9館一樓第二度開設全新體驗店，此次為期半年，洋溢優雅美學的展售空間佔地約20平方米，顯示GRAFF對台灣市場的重視，也讓更多不同足全的消費者能有機會鑑賞GRAFF的獨特魅力。

簡約優雅的空間規劃，承襲格拉夫珠寶店的高雅格調，採用柔美的色調，讓客人能在溫馨愜意的環境挑選婚嫁珠寶、蝴蝶系列、Tilda’s Bow系列和Laurence Graff Signature系列等深受歡迎的經典設計。此際除了趕上年底送禮的溫馨歲末佳節時刻，以鑽石為主力的GRAFF體驗店，更主打鑲嵌精選鑽石的訂婚戒指、對戒和婚嫁珠寶，以雋永的英倫風格與現代創意設計，為希望在年底前求婚、獻上情意的愛侶提供更豐富多元的選擇。

Laurence Graff Signature鑲嵌訂婚戒指、鑲鑽婚戒。圖／格拉夫提供
Laurence Graff Signature鑲嵌訂婚戒指、鑲鑽婚戒。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店進駐新光三越台北信義新天地A9館。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店進駐新光三越台北信義新天地A9館。圖／格拉夫提供
Laurence Graff Signature系列對戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
Laurence Graff Signature系列對戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店進駐新光三越台北信義新天地A9館。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店進駐新光三越台北信義新天地A9館。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda's Bow系列鑽石耳環。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda's Bow系列鑽石耳環。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店主打婚嫁珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店主打婚嫁珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店進駐新光三越台北信義新天地A9館。圖／格拉夫提供
格拉夫體驗店進駐新光三越台北信義新天地A9館。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列鑲鑽吊墜。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列鑲鑽吊墜。圖／格拉夫提供
Laurence Graff Signature系列戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
Laurence Graff Signature系列戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列鑲鑽指間戒。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列鑲鑽指間戒。圖／格拉夫提供

珠寶 鑽石 SOGO

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