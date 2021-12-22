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GRAFF體驗店進駐新光三越A9 鑽石大王主打婚嫁珠寶
以傳奇大克拉優質美鑽聞名的英倫珠寶品牌格拉夫（GRAFF），繼今年春季時曾於SOGO復興館開設期間限定的體驗店（Pop-up）後，自2021年12月15日起至2022年6月底止，於新光三越台北信義新天地A9館一樓第二度開設全新體驗店，此次為期半年，洋溢優雅美學的展售空間佔地約20平方米，顯示GRAFF對台灣市場的重視，也讓更多不同足全的消費者能有機會鑑賞GRAFF的獨特魅力。
簡約優雅的空間規劃，承襲格拉夫珠寶店的高雅格調，採用柔美的色調，讓客人能在溫馨愜意的環境挑選婚嫁珠寶、蝴蝶系列、Tilda’s Bow系列和Laurence Graff Signature系列等深受歡迎的經典設計。此際除了趕上年底送禮的溫馨歲末佳節時刻，以鑽石為主力的GRAFF體驗店，更主打鑲嵌精選鑽石的訂婚戒指、對戒和婚嫁珠寶，以雋永的英倫風格與現代創意設計，為希望在年底前求婚、獻上情意的愛侶提供更豐富多元的選擇。
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