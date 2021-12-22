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2022伴手禮帶這盒準沒錯！ASAHI新春限定禮盒太歡樂
人們常說「禮多人不怪」，更何況：每逢年節，一款有精美包裝、豐盛心意的禮盒，絕對是朋友相聚、親友拜訪的重要伴手。Asahi朝日集團旗下日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，近日推出全新「2022朝日迎春限量版」禮盒，以滿滿的日本裝飾元素，成為最有質感的微醺與風格之選。
ASAHI SUPER DRY以「辛口（KARAKUCHI）」風格為最大特色，此中的「辛口」並非辛辣之意，而是指爽脆、俐落、明快的口感，因而讓ASAHI SUPER DRY帶有濃郁麥香，以及清爽暢快的尾韻。本次「2022朝日迎春限量版」禮盒的設計從萬花筒中得到靈感，並結合日本多個傳統紋樣（和柄）如麻葉紋、波紋、七寶紋，以及傳統東方社會愛用的喜氣紅色，打造出別緻瓶身。而透過特製萬花筒微小的視窗欣賞變化莫測的轉動光影，也象徵熱鬧繽紛的嶄新一年，即將來臨。
即日起，「ASAHI SUPER DRY 2022朝日迎春限量版」已在全台零售、量販等實體通路上架，部分零售通路與餐飲店家更搭配推出紅包袋組、變色啤酒杯、新春禮盒等限量版贈品，詳細活動細節則可登入品牌官方社群平台、得到更多完整資訊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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